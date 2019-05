Clássico das multidões: Corinthians e Flamengo duelam pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil

Visando vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil, O Corinthians recebe o Flamengo, na Arena Corinthians, nesta quarta-feira (15), às 21h30.

O duelo que ocorreu nas semifinais da mesma competição no ano passado, na ocasião com o time paulista avançando, se repete num momento de questionamentos sobre o trabalho de ambos os treinadores. Já que mesmo classificado na Libertadores e na 7ª colocação do Brasileirão, Abel Braga enfrenta rejeição da torcida ao seu trabalho, por outro lado, Fábio Carille mesmo sendo campeão paulista, ainda não fez o Timão engrenar na temporada.

Flamengo com força máxima

O Flamengo que descansou seus principais atletas na rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro (com exceção de Diego Alves e Rodrigo Caio), chega para o duelo em São Paulo com a responsabilidade de um bom resultado para manter viva a possibilidade de avançar em busca de um título de expressão, algo que não acontece desde o título da própria Copa do Brasil de 2013.

Fazendo a sua estreia na competição, o Flamengo teve vida mais fácil até aqui, já que por estar disputando a Libertadores, o rubro-negro entra direto na atual fase da competição nacional. Após desfalcar a equipe por quatro partidas, por conta de uma lombalgia, o retorno de Diego Alves é a principal novidade do time de Abel Braga. O goleiro foi utilizado no domingo, no time alternativo que venceu a Chapecoense no último domingo, e está pronto para o clássico de logo mais.

Sem poder contar apenas com Rhodolfo, em fase de transição após torção no joelho, a escalação provável do Flamengo tem: Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

Corinthians com dúvidas



Por outro lado, o time do Corinthians que vem de conquistas mais recentes, não deve abandonar suas características e provavelmente jogará esperando um erro do rival, tentando fazer seu resultado sem correr grandes riscos e se assim ocorrer, jogando a pressão para cima do Flamengo no jogo de volta, no Maracanã.

Após eliminar Ferroviário-CE, Avenida, Ceará e Chapecoense, o Corinthians chega ao seu confronto de maior peso na competição, tendo inclusive o seu último treino fechado. Júnior Urso que ainda busca ritmo de jogo após período fora por conta de lesão muscular, disputa com Ramiro uma vaga na equipe. No ataque, Boselli, que não vem tendo um bom rendimento, pode acabar dando lugar para Vagner Love.



Com Gustagol ainda em transição após edema muscular na coxa direita, o provável Corinthians tem a seguinte formação: Cássio, Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso (Ramiro), Sornoza, Mateus Vital, Clayson e Vagner Love (Bosseli).