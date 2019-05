Fortaleza e Botafogo-PB: rivalidade que cresceu nos últimos anos

Fortaleza e Botafogo-PB começam, nesta quinta-feira (23), a decidir a Copa do Nordeste desta temporada. Ambos os clubes nunca haviam chegado na decisão da competição regional e vão em busca do primeiro título do torneio.

As equipes começaram a se enfrentar com mais frequência a partir de 2014. O Botafogo-PB, campeão da Série D na temporada anterior, voltou a disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, enquanto o Fortaleza acumulava o quarto ano consecutivo sem conseguir retornar à segundona.

Desde então, foram 15 partidas, sendo 8 encontros pela Série C e 7 pela Copa do Nordeste. Até aqui, o Fortaleza acumula 6 vitórias, enquanto o Botafogo-PB tem apenas dois triunfos sobre o rival. Em cinco oportunidades, os jogos entre Leão e Belo terminaram empatados.

Neste ano, as duas equipes se enfrentaram na primeira fase do torneio regional. O confronto ocorreu no estádio Almeidão, em João Pessoa, e terminou com vitória do time paraibano por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado pelo atacante Paulo Renê.

Rivalidade entre as torcidas e pedido de paz

Os confrontos entre Leão e Belo registram diversas confusões envolvendo as torcidas dos clubes. Isso ocorre porque a principal organizada do Botafogo-PB mantém vínculo com as uniformizadas ligadas ao Ceará, rival do Tricolor do Pici. Em contrapartida, as organizadas do Fortaleza possuem aliança com uma uniformizada do Treze.

O reflexo deste embate não ficou só nas cenas de violência. Ano passado, quando o Fortaleza foi campeão brasileiro da Série B, o Botafogo-PB publicou uma imagem em suas redes sociais parabenizando o Leão do Pici pela conquista. Entretanto, os comentários não foram positivos.

Em 2017, Luís Eduardo Girão e Zezinho do Botafogo, presidentes de Fortaleza e Botafogo-PB na época, tiveram um encontro e pediram paz entre as torcidas. O diálogo ocorreu antes da primeira partida entre os dois clubes pela Série C daquela temporada.

Para que a decisão da Copa do Nordeste pudesse ter a presença das duas torcidas, os clubes entraram em acordo e proibiram a presença das torcidas uniformizadas. Logo, os jogos da decisão terão a presença de tricolores e alvinegros nas arquibancadas.

Semelhanças

Além de estarem brigando por um título inédito e nunca terem chegado à final da Copa do Nordeste, Fortaleza e Botafogo-PB têm mais curiosidades em comum. A primeira delas é que ambos os times são os atuais campeões estaduais de seus respectivos territórios.

Outra semelhança das equipes com a competição regional é que os finalistas viram seus rivais conquistar o torneio. Em 2013, o Campinense derrotou o ASA na decisão e levou, pela primeira vez, o troféu da Copa do Nordeste para a Paraíba. Dois anos depois, foi a vez do Ceará ficar com o título ao vencer o Bahia.

Agora, Fortaleza e Botafogo-PB vão em busca do título regional. O primeiro jogo da decisão acontece na próxima quinta-feira, às 21h30, na Arena Castelão, na capital cearense. A VAVEL Brasil traz todos os detalhes deste confronto em tempo real a partir das 18h.