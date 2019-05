Em boa fase, Rodrygo iguala seu número de assistências de 2018

Rodrygo é o cara do Santos. Com apenas 18 anos ele ganhou a confiança de Jorge Sampaoli como peça fundamental da equipe. Hoje ele estará em campo às 19h15 contra o Atlético-MG, no Estádio Independência pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

Infelizmente, para o torcedor santista, o jovem atacante se despedirá da Vila Belmiro em breve, após negociação com o Real Madrid concretizada desde o ano passado.

Mas enquanto o camisa 11 desfila seu futebol no Brasil não há do que reclamar, afinal em 2019 Rodrygo chegou ao mesmo número de assistências que deu na temporada passada, quatro. Detalhe que a marca foi alcançada com 40 jogos a menos, o que mostra a confiança do técnico argentino no jovem brasileiro.

Números de Rodrygo em 2019

18 jogos, 11 como titular.

Cinco gols. Em 2018, ele demorou mais dois jogos para chegar nessa marca.

Quatro assistências. Ano passado foram quatro em 58 jogos.

1.213 minutos jogados, onde ele esteve em campo do início ao fim nas últimas seis partidas.

Média de uma participação direta em gols a cada 67 minutos jogados.

Na coletiva dada pelo jogador na última segunda-feira (13) Rodrygo falou sobre sua relação com Sampaoli e quais foram as dicas do treinador para o seu futuro na Europa.

"Acho que melhorou em todos os quesitos. Ele é um treinador com experiência tanto na Europa e estou indo para lá. Ele disse que eu preciso me dedicar e ter intensidade, pois vou encontrar isso lá. Ele tem me feito evoluir bastante. Acho que eu estou atuando bem, mas é a torcida que tem de responder essa pergunta. Quero sempre melhorar".

Seleção Olímpica pode encurtar o tempo de Rodrygo no Santos

Restando sete partidas antes da pausa do calendário para a Copa América, o Santos já pediu a liberação do jogador da convocação para a Seleção Olímpica divulgada no começo da tarde desta quarta-feira (15).

Rodrygo está na lista da Seleção de base que disputará o Torneio de Toulon, na França, na primeira quinzena de junho e assim, caso a Confederação Brasileira de Futebol rejeite o pedido, o Peixe perderia o atleta em quatro partidas antes de ir para o Real Madrid, e só poderia atuar com a camisa do Santos hoje (15) contra o Atlético-MG, diante do Palmeiras no próximo sábado (18) e contra o Internacional no dia 26 deste mês.