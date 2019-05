Liberados pelo STJD, Alex Santana e Jean podem atuar pelo Botafogo contra o Goiás

Na última quarta-feira (15), o Botafogo teve ótimas notícias para a sequência do Campeonato Brasileiro. Denunciados após serem expulsos contra o Juventude, no dia 11 de abril, pela Copa do Brasil, Jean e Alex Santana foram julgados no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e saíram com o melhor resultado possível.

De acordo com o artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, os jogadores foram julgados por "jogadas violentas", mas não foram punidos com nenhum jogo de suspensão. Enquanto Jean foi absolvido, Alex Santana recebeu apenas uma advertência, podendo se complicar caso receba nova advertência nos próximos seis meses.

Absolvidos, ambos estão à disposição do treinador Eduardo Barroca para a partida contra o Goiás, no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no Serra Dourada, válida pela quinta rodada do Brasileirão. Com três vitórias em quatro jogos, o Botafogo é atualmente o quinto colocado, com nove pontos somados.

Outro atleta alvinegro que esteve presente no STJD foi Gustavo Bochecha, mas por um motivo diferente. O volante acompanhou o julgamento para explicar o caso de racismo sofrido por ele. Na ocasião, um torcedor do Juventude cometeu o ato e foi retirado do estádio logo em seguida. O clube gaúcho foi denunciado no artigo 243-G e terá de pagar uma multa de R$10 mil.