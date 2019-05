Com três vitórias em quatro jogos, o Botafogo ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro. Eliminado precocemente do Carioca e da Copa do Brasil, o Alvinegro parece ter virado a chave e vive um bom momento desde a chegada de Eduardo Barroca para o comando da equipe. Com um estilo de jogo que prioriza a posse e o toque de bola, o treinador já caiu nas graças da torcida e dos atletas.

De volta ao Glorioso depois de passar pelas categorias de base, o técnico pôde reeditar a parceria com Fernando, com quem já havia trabalhado. Em alta, o lateral-direito ganhou uma chance na equipe e assumiu a titularidade no lugar de Marcinho, criticado pela torcida há algum tempo. Desde então, o jovem vêm se mostrando seguro nas partidas e ganhando a cada dia mais seu espaço.

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (16), pouco antes do treinamento no Nilton Santos, Fernando comentou sobre o reencontro com o treinador e analisou esse um mês de trabalho desde a chegada de Barroca.

"A principal coisa que o Barroca trouxe é a vontade de fazer diferente, de colocar a gente pra brigar. Ele sempre fal para sermos protagonistas. Ele vem crescendo com a equipe, estamos numa evolução constante. Com certeza Barroca trata a todos da mesma maneira, os mais novos e os mais experientes. Conversa bastante com todos".

O lateral também falou sobre o estilo de jogo imposto pelo técnico. De acordo com ele, esse modelo é essencial para que o Botafogo colecione melhores atuações e se aproxime das vitórias.

"Já estou acostumado com esse estilo de jogo do Barroca, trabalhamos isso na base. Quanto mais você tiver a bola, mais chance tem de criar e chegar ao gol. Isso eleva o nível de qualidade do nosso futebol".

Perguntado sobre a convivência com jogadores mais experientes, como Diego Souza, Carli e Cícero, o jovem de 20 anos disse estar 'vivendo um sonho'.

"Na primeira vez deu até vergonha, 'ele está perto de mim'. São caras que eu via na televisão e sonhava estar com eles, agora dividimos vestiário. Isso é muito legal, são jogadores experientes".

Fernando também analisou o período que passou na França, jogando pelo Lille. Para o jogador, o tempo passado na Europa foi importantíssimo para sua maturação e a para a melhora de seu entendimento futebolístico.

"Foi um período extremamente importante para o meu crescimento profissional e pessoal. Poder conhecer outro país, outra cultura. Tive um entendimento de jogo muito lá, aprendi coisas novas. Foi importante para o meu amadurecimento e para minha evolução".

Por fim, o lateral-direito parabenizou Marcinho, aniversariante do dia e seu companheiro de posição, e projetou o duelo com o Goiás, fora de casa, no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília).

"Queria aproveitar e parabenizar o Marcinho, que faz aniversário hoje. Nossa relação é boa. No futebol não existe titularidade absoluta. Barroca diz que todos têm oportunidade, a briga pela posição é diária".

"A preparação vem sendo a mesma, bastante empenho no dia a dia, concentração, ele vem corrigindo coisas que precisamos melhorar, buscamos melhorar o que já vem dando certo. Temos chances de conseguir um bom resultado".