Buscando primeira vitória na Série B, Ponte Preta recebe Operário-PR em Campinas

A Ponte Preta recebe o Operário-PR, nesta sexta-feira (17), no Estádio Moisés Lucarelli, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida se iniciará às 21h30.

Na 17ª colocação, a Macaca precisa garantir a primeira vitória na Série B deste ano. O Fantasma, embora esteja na 9ª posição, marcou apenas dois gols em três jogos.

Ponte Preta precisa vencer

A Macaca ainda não venceu nenhum jogo, no Brasileirão, nesta temporada. Com dois empates e uma derrota, a Ponte está na zona de rebaixamento e precisa ganhar para aliviar um pouco a pressão.

O técnico Jorginho está preparando o time titular com mistério e fechou os últimos treinos. A principal dúvida é se o sistema de três zagueiros, usado no empate contra o Vila Nova, será mantido. Já no setor de criação, as principais opções do comandante, são Alex Maranhão e Vinicius Zanocelo.

O zagueiro Airton, que foi titular nos dois últimos jogos da equipe, participou da campanha de acesso do Avaí para a Série A, no ano passado, e conhece muito bem o funcionamento da Série B. O atleta acredita que o importante é buscar o equilíbrio durante toda a partida.

“Temos de manter os dois tempos iguais. Contra o Criciúma, foi legal no começo, não houve nenhum pedido do técnico para recuar. O próprio time adotou essa postura. Contra o Vila Nova, também fomos bem no primeiro tempo. Mantivemos a posse, criamos chances e depois tivemos uma caída. Devemos achar o equilíbrio, que é o que o Jorginho tem pedido”, disse o jogador.

Airton pediu, ainda, o apoio da torcida da Ponte Preta, que está vendendo ingressos a partir de R$5,00 para atrair o torcedor.

“Peço, encarecidamente, que vá para nos apoiar. Sei que a situação não é boa, mas, com apoio, como sempre foi aqui na Ponte, vamos dar a volta por cima, quem sabe conseguir uma boa sequência. Tem promoção de ingressos. O torcedor está triste e a gente também. É hora de união. Vamos fazer de tudo para conseguir a primeira vitória”, garantiu.

Dificuldade do Operário-PR para fazer gols preocupa Gusmão

O Fantasma, embora esteja com quatro pontos, em uma posição mais favorável, na tabela, do que a Ponte, vem de uma derrota e um empate, além de ter marcado apenas dois gols em três rodadas.

A única partida que venceu foi na estreia, contra o América-MG, por 1 a 0. Na sequência, perdeu por 2 a 1 para o Cuiabá e, na última rodada, não saiu do 0 a 0 contra o Oeste.

A baixa média de gols perturba o técnico Gerson Gusmão, que sabe que o rendimento da equipe tem que melhorar.

“A gente sabe que a média de menos de um gol por partida não é boa e a gente precisa melhorar. Tenho certeza que o Bruno vai fazer gols e ter mais oportunidades”, disse o comandante.

O treinador também não destacou a possibilidade de mudanças no esquema tático do time.

“Sempre há uma chance de alterar um posicionamento ou uma variação de esquema. Se precisar passar pela mudança de sistema de jogo, a gente pode alterar sim para o crescimento, mas vejo que a competição é muito nivelada e não é pelo sistema de jogo”, afirmou.