Visando o jogo contra o Náutico, Treze realiza treino fechado no Amigão

O Treze segue em preparação para encarar o Náutico. Na tarde desta quinta-feira (16), o elenco voltou aos trabalhos visando a partida contra a equipe pernambucana. A atividade ocorreu no estádio Amigão, local do próximo compromisso do Galo da Borborema.

Ainda com dúvidas na escalação da equipe, o técnico Flávio Araújo optou por realizar o treinamento de hoje com portões fechados. Antes do início da atividade, o comandante alvinegro falou com a imprensa, comentando o atual momento do Náutico na temporada.

"Eles estão com um novo treinador. Logicamente, quando muda o treinador, muda a maneira de jogar e muda a distribuição tática também. Mas, além dessas mudanças, o Náutico é um time forte e está tentando se encontrar, conseguiu uma grande vitória ontem e vem fortalecido para nos enfrentar".

Sobre a equipe que começará jogando, Flávio Araújo admitiu que ainda tem dúvidas se escala Marcelinho Paraíba, que retorna de lesão, ou se permanece com Júlio Pacato, que teve uma excelente atuação contra o Imperatriz-MA. O técnico alvinegro ressaltou a qualidade do elenco, motivo que proporciona esse questionamento.

"Graças a Deus, nós temos um elenco muito forte com relação à qualidade técnica. Todos os jogadores são capacitados para serem titulares da equipe. Pacato entrou, fez um gol, participou das armações das jogadas e é uma grande opção que nós temos. Vamos definir até antes de jogo se ele entra como titular ou como opção".

Na atividade, inicialmente, Flávio Araújo reuniu o grupo para uma conversa. Após o fim do diálogo, os jogadores foram divididos em duas equipes e participaram de um treinamento técnico e tático com bastante movimentação.

O último trabalho do Galo da Borborema antes da partida contra o Náutico será amanhã à tarde no Presidente Vargas. O Treze recebe a equipe pernambucana neste sábado (18), às 19h15, no estádio Amigão, em partida válida pela quarta rodada da Série C.