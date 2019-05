Botafogo-PB conta com o retorno de Nando para enfrentar ABC

O Botafogo-PB deu sequência à preparação para o duelo contra o ABC. Na tarde desta quinta-feira (16), o elenco do Belo realizou uma atividade tática no CT da Maravilha do Contorno. O trabalho foi intenso e comandado pelo técnico Evaristo Piza.

Ainda sem vencer pelo Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra está bastante empenhada para a partida deste final de semana. A principal novidade é o retorno de Nando ao ataque do time. O jogador não atuou contra o Santa Cruz, na última segunda-feira (13), devido a uma lesão na coxa. Recuperado, o artilheiro está à disposição da comissão técnica.

Apesar do retorno do centroavante, Evaristo Piza não poderá contar com Marcos Aurélio. Capitão da equipe, o meia está se recuperando de uma lesão muscular. A previsão é de que o jogador volte a ficar à disposição do técnico botafoguense para o duelo contra o Fortaleza, válido pela primeira partida da decisão da Copa do Nordeste.

O elenco do Belo volta aos treinos nesta sexta-feira (17). ABC e Botafogo-PB se enfrentam no próximo domingo, às 16h, no estádio Frasqueirão, em Natal, em duelo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série C.