Campinense anuncia contratação do atacante Flávio Carioca

O Campinense confirmou, na noite desta quinta-feira (16), a contratação do atacante Flávio Carioca, de 30 anos, que estava no Anapolina-GO. Neste ano, o jogador foi vice-artilheiro do Campeonato Goiano marcando oito gols na competição.

Flávio se juntou ontem ao elenco da Raposa. A equipe rubro-negra está no Recife se preparando para o duelo contra o ASA de Arapiraca pela Série D. Sem Francisco Diá, que entregou o cargo após a derrota para o Náutico, o auxiliar-técnico Romildo Freire está comandando o time.

Na tarde de ontem, o Campinense realizou um treinamento no CT do Santa Cruz. Nesta sexta-feira (17), a atividade está marcada para ocorrer no CT do Sport. No período vespertino, a delegação rubro-negra embarca para Arapiraca.

ASA e Campinense se enfrentam em confronto válido pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado (18), às 16h, no estádio Fumeirão. Neste momento, as duas equipes têm três pontos cada. Pelos critérios de desempate, a Raposa ocupa a segunda colocação e o time alagoano aparece em terceiro na classificação do Grupo A7.

Confira a ficha técnica de Flávio Carioca:

Nome: Flávio dos Santos da Silva Cheveresan

Data de nascimento: 11/12/1988

Posição: atacante

Altura: 1,88 cm

Clubes: Americano-RJ, Nova Iguaçu-RJ, Guarani, Mamoré-MG, Velo Clube-SP, Taubaté-SP, América-RN, Cuiabá e Anapolina-GO.