Após quase nove anos, Treze e Náutico voltarão a se enfrentar numa competição oficial

Treze e Náutico, neste sábado (18), duelam pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. As duas equipes já se enfrentaram neste ano. Em janeiro, num amistoso realizado no estádio dos Aflitos, o Galo da Borborema venceu o Timbu por 1 a 0 e encerrou a preparação para o Campeonato Paraibano sem derrotas.

Entretanto, os times não se enfrentam por uma competição oficial há quase nove anos. O último confronto aconteceu no dia 16 de junho de 2010 pela Copa do Nordeste. Na ocasião, a equipe paraibana saiu vitoriosa ao derrotar o Timbu por 4 a 3. Rone Dias, Pio (2x) e Cléo marcaram para o Treze. Erivelto e Tiago Lima (2x) descontaram para o Náutico.

Pelo Campeonato Brasileiro, Treze e Náutico jogaram pela última vez em 1987 pelo Módulo Amarelo. A partida terminou com vitória alvirrubra por 2 a 1. Na época, o Galo da Borborema havia conseguido o acesso à Série A na temporada anterior.

O histórico de confrontos entre Galo e Timbu registra 12 partidas oficiais. Até aqui, os números mostram 6 vitórias do Náutico, três do Treze e três empates. Desde o último encontro por competições, o time pernambucano jogou a Série A em duas temporadas, enquanto a equipe alvinegra apenas figurou na Série C entre 2012 e 2014, quando foi rebaixada à quarta divisão e conseguiu o retorno à terceirona no ano passado.

O duelo agora é pela Série C. Amanhã, às 19h15, o Galo recebe o Timbu no estádio Amigão, em Campina Grande. Ambas as equipes possuem três pontos na competição, mas, por critérios de desempate, o Treze ocupa a oitava posição e o Náutico está em quinto na tabela de classificação. Quem vencer pode terminar a rodada no G4 do Grupo A.