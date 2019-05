Em busca da liderança do Brasileirão, Palmeiras e Santos se enfrentam no Pacaembu

Em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Santos se enfrentam no Pacaembu, neste sábado (18), às 19h (de Brasília). O Verdão chega mais descansado, visto que teve a semana livre para treinar e se preparar para o clássico.

Após o empate em partida desgastante diante do Atlético-MG, na última quarta (15), válido pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Peixe voltou para São Paulo e fez a preparação para o clássico no CT do Corinthians.

Palmeiras invicto há 27 jogos

Atual campeão e líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chega confiante para a partida diante do Santos. A equipe comandada por Felipão vem de vitória fora de casa sobre o até então, líder da competição, Atlético-MG, por 2 a 0, dois gols de Bruno Henrique.

Possível titular no duelo pela primeira colocação do campeonato, Moisés falou sobre a expectativa no clássico e a sobre a diferença do estilo de jogo das equipes.

"Não tem como a gente falar quem vai jogar ou não. A gente tem uma ideia, mas ninguém tem essa segurança, porque o Felipão roda bastante a equipe. Eu tenho jogado um jogo sim, um jogo não. Às vezes fico dois de fora."

"São dois estilos totalmente distintos de jogo. A gente preza muito pelo equilíbrio, tanto ofensivo quanto defensivo, e o Santos já tem por característica ser mais ofensivo. Vai ser bem estudado, um jogo interessante, que rende discussão. Os dois estilos têm dado resultado", disse o jogador.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés (Raphael Veiga); Zé Rafael, Dudu e Deyverson.

Santos e sua maratona

Em busca da liderança no Campeonato Brasileiro, o Peixe entra em campo pela terceira vez essa semana. A equipe comandada por Jorge Sampaoli venceu o Vasco por 3 a 0 no Pacaembu, no último domingo (12), e empatou sem gols com o Galo, no Independência, na última quarta (15).

Uma das principais armas na defesa santista, Lucas Veríssimo foi questionado sobre o clássico diante do Palmeiras, que vale a liderança do Brasileirão e também falou da sequência de 'finais'.

"Esse clássico vai ser um jogo importantíssimo para nós, vamos mostrar quais são nossas pretensões no Brasileirão. Sabemos dessa importância e estamos trabalhando para entrar 100%. É impor nosso ritmo, independente de jogar dentro ou fora de casa, mesmo sendo o Pacaembu. Tenho certeza que podemos sair vitoriosos."

"Para o Sampaoli, todo jogo é final. Ele é um cara muito intenso, espetacular. Uma pessoa muito boa conosco, brincalhão. Sério quando precisa ser sério. Exige muito de cada atleta e trata todo jogo como final. Sabemos como é o calendário do futebol brasileiro. É sim um pouco cansativo, tivemos um jogo desgastante contra o Atlético-MG e o Palmeiras pôde descansar. Mas temos de nos acostumar. Professor vem mesclando bastante a equipe e acredito que isso seja bom para nós. Não vai ter diferença, não", concluiu o zagueiro.

Provável escalação do Santos: Vanderlei; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Diego Pituca, Jean Lucas (Carlos Sánchez) e Jorge; Rodrygo, Eduardo Sasha (Jean Mota) e Soteldo (Derlis González).