Santos se aproxima da contratação de Fernando Uribe, do Flamengo

Santos está perto de anunciar a contratação de Fernando Uribe, atacante do Flamengo. Parte do pedido de Jorge Sampaoli em contar com um centroavante, o jogador de 31 anos não vem atuando com frequência no clube carioca. O Peixe deseja adquiri-lo em definitivo, com valores não informados.

O que atrasa o acerto é a comunicação entre os diretores de ambos os clube. Marcos Braz e Bruno Spindel, membros do staff e negociadores principais do Flamengo, estão na Europa em busca de reforços. Já outros dirigentes rubro-negros estão em Belo Horizonte, onde o clube pega o Atlético-MG no próximo sábado (18).

Fernando Uribe chegou ao Flamengo no ano passado, vindo do Toluca-MEX por R$ 6 milhões, como opção de substituição ao atacante Paolo Guerrero, até então suspenso de atividades esportivas. O colombiano não descarta voltar ao futebol mexicano, onde teve a melhor fase da carreira, mas uma proposta de um clube brasileiro de ponta o agrada em permanecer no país.

O representante do jogador é o filho do técnico Abel Braga, Fábio Braga. Caso Uribe acerte com o Santos, será o oitavo estrangeiro no elenco, que conta com: Felipe Aguilar, Carlos Sánchez, Christian Cueva, Derlis González, Yeferson Soteldo.Jonathan Copete e Bryan Ruiz não fazem parte dos planos de Sampaoli.