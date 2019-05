Lucas Veríssimo frisa atenção do Santos: "Sabemos da qualidade da equipe do Palmeiras"

Um dos destaques da defesa do Santos, Lucas Veríssimo concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (17), na sala de imprensa do Corinthians. O zagueiro falou sobre a expectativa no confronto diante do Palmeiras, neste sábado (18), no Pacaembu, às 19h (de Brasília).

"Esse clássico vai ser um jogo importantíssimo para nós, vamos mostrar quais são nossas pretensões no Brasileirão. Sabemos dessa importância e estamos trabalhando para entrar 100%. É impor nosso ritmo, independente de jogar dentro ou fora de casa, mesmo sendo o Pacaembu. Tenho certeza que podemos sair vitoriosos" disse o zagueiro.

Perguntado sobre o trabalho de Jorge Sampaoli, Veríssimo rasgou elogios ao comandante argentino e salientou a competitividade pela vitória em todos os jogos. O zagueiro também falou sobre a última partida do Peixe, diante do Atlético-MG, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Para o Sampaoli, todo jogo é final. Ele é um cara muito intenso, espetacular. Uma pessoa muito boa conosco, brincalhão. Sério quando precisa ser sério. Exige muito de cada atleta e trata todo jogo como final. Sabemos como é o calendário do futebol brasileiro. É sim um pouco cansativo, tivemos um jogo desgastante contra o Atlético-MG e o Palmeiras pôde descansar. Mas temos de nos acostumar. Professor vem mesclando bastante a equipe e acredito que isso seja bom para nós. Não vai ter diferença, não" completou Veríssimo.

Novamente questionado sobre o clássico, o zagueiro elogiou o elenco do Palmeiras, mas acredita que o Santos pode sair vitorioso no Pacaembu, mesmo sendo visitante.

"Sabemos da qualidade da equipe do Palmeiras. Quem entrar, vai entrar bem. Mas estamos trabalhando em cima disso, para entrarmos 100%. Não temos de nos preocupar com o Palmeiras, temos de nos preocupar com o que vamos apresentar e seguir na crescente boa. Clássico é clássico. A tensão é até para o torcedor. Vai ser um grande jogo. Cada um vai dar o seu melhor, independente de tática ou estilo de jogo" concluiu o zagueiro.