Sem surpresas e com Neymar no foco das atenções, Tite convoca Seleção para a Copa América

Na manhã desta sexta-feira (17), o técnico Tite divulgou a lista com os nomes que representarão a Seleção Brasileira na disputa da Copa América 2019, no Brasil. A convocação foi realizada na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A lista dos 23 convocados não teve muitas surpresas. O destaque fica para David Neres, que venceu a disputa por uma vaga contra Vinícius Jr. (voltando de lesão) e Lucas Moura (destaque na classificação heróica do Tottenham pela Liga dos Campeões), e pela permanência de Neymar, mesmo após o episódio de agressão pelo PSG.

Antes da estreia na Copa América, contra a Bolívia, no dia 14 de junho, o Brasil disputará dois amistosos preparatórios, onde o treinador poderá testar as peças escolhidas e fazer os últimos ajustes visando a competição: Qatar, dia 05, no Mané Garrincha, em Brasília, e Honduras, dia 09, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Além da Bolívia, o grupo do Brasil ainda tem Peru e Venezuela. A Seleção Canarinha é a terceira maior campeã do torneio, ficando atrás do Uruguai, dono de 15 títulos, e da Argentina, que já levou 14 canecos. Essa será a quinta vez que o país sediará o evento, o que não acontecia desde 1989. Nas outras quatro oportunidades (1919, 1922, 1949 e 1989), a pentacampeã mundial levantou o troféu diante de sua torcida.

Veja abaixo a lista dos 23 convocados por Tite:

Alisson (Liverpool-ING)

Éderson (Manchester City-ING)

Cássio (Corinthians-BRA)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Daniel Alves (PSG-FRA)

Éder Militão (Porto-POR)

Fágner (Corinthians-BRA)

Filipe Luís (Atlético de Madrid-ESP)

Marquinhos (PSG-FRA)

Miranda (Inter de Milão-ITA)

Thiago Silva (PSG-FRA)

Allan (Napoli-ITA)

Arthur (Barcelona-ESP)

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Fernandinho (Manchester City (ING)

Lucas Paquetá (Milan-ITA)

Philippe Coutinho (Barcelona-ESP)

David Neres (Ajax-HOL)

Éverton (Grêmio-BRA)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Neymar (PSG-FRA)

Richarlison (Everton-ING)