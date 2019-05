Em busca da primeira vitória, América-MG encara Sport no Independência

O América-MG recebe o Sport-PE nesse domingo (19) às 16h na Arena Independência, ambas equipes buscam sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série B, o mandante tem duas derrotas e um empate somando apenas 1 ponto e ocupa a 18ª colocação, já os visitantes empataram os três primeiros jogos da competição e somam 3 pontos na 14ª colocação.

O Coelho vem de um empate fora de casa contra o Criciúma, 0 a 0, na estreia de Maurício Barbieri como treinador. Já o Leão também ficou no mesmo placar em casa contra o Figueirense.

No histórico recente do confronto os mineiros levam ampla vantagem e buscam continuar com o bom retrospecto, nas dez últimas partidas o América venceu cinco jogos, o Sport apenas um, além de quatro empates.

Estreia em casa de Barbieri

O treinador Maurício Barbieri fez seu primeiro jogo no último sábado (11) em Santa Catarina contra o Criciúma e somou o primeiro ponto do Coelho na Série B. Contra o Leão da Ilha, o comandante alviverde estreia diante da torcida americana e só a vitória interessa para sair da zona de rebaixamento.

Para vencer o Sport, o América precisa superar as dificuldades ofensivas, nas três primeiras rodadas nenhum gol foi marcado. Para atingir a meta adversária, os treinos durante a semana tiveram trabalhos especiais focados nas finalizações

Apesar de fechar os treinamentos essa semana, Barbieri não deve fazer muitas alterações do time que empatou na rodada passada, os titulares devem ser: Jori; Leandro Silva, Paulão, Pedrão, João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Marcelo Toscano; Neto Berola, Felipe Azevedo e Jonatas Belusso.

Sport contra o retrospecto recente

Após três empates em três jogos, o Sport Recife vai à Belo Horizonte com a difícil missão de vencer o América e conquistar sua primeira vitória no campeonato, para isso terá de superar o recente histórico negativo contra os mineiros.

Para o jogo deste domingo (19) o técnico Guto Ferreira tem algumas dúvidas para o time que entra jogando pois o meia Sammir e o zagueiro Rafael Thyere não participaram do último treino antes da partida, mas ambos viajaram para BH.

O provável Sport de Guto Ferreira: Mailson; Norberto, Rafael Thyere (Cleberson), Adryelson e Sander; João Igor, Charles e Sammir (Pedro Carmona); Ezequiel, Guilherme e Hernane Brocador.

Arbitragem

O trio de arbitragem para o confronto entre América e Sport vem de São Paulo e será comandado por Edina Alves Batista e auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Neuza Ines Back.

Coelho x Leão

Apesar do retrospecto recente apontar ligeira vantagem aos mineiros a partida deste domingo (19) promete ser dura, duas equipes tradicionais do Brasil se enfrentando em busca da primeira vitória na Série B. Os três pontos são importantes para quem almeja o acesso à primeira divisão, ambos precisam da vitória para subir na tabela e se aproximar do G-4, por isso vão com tudo atrás do triunfo, expectativa de um bom jogo no Independência.