Buscando se afastar do Z-4, Vitória e São Bento medem forças em Salvador

Em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vitória recebe o São Bento neste sábado (18) no Barradão, em Salvador, às 16h30. As duas equipes estão na parte de baixo da tabela e uma vitória significa alívio momentâneo.

O campeonato está no começo, mas é sempre bom ficar longe da zona do rebaixamento, o Vitória se encontra próximo ao Z-4, já o São Bento é vice-lanterna da competição.

Momento ruim

O time baiano não faz uma boa temporada, foi eliminado precocemente na Copa do Nordeste, caiu na primeira fase da Copa do Brasil e não disputou a fase final do Campeonato Baiano. Na Série B, o rubro-negro não anda bem das pernas e neste momento ocupa a amarga 13° colocação. Nos últimos 15 jogos, o Leão venceu apenas uma partida, empatou sete e perdeu sete.

Na coletiva de imprensa de Cláudio Tencati , o técnico confirmou mudanças no gol, defesa e meio. Caíque foi afastado após a falha contra o Guarani na última rodada, Victor Ramos deixou o clube para jogar no CRB, já Andrigo não foi relacionado para a partida, Tencati comunicou que a decisão foi tomada por quesitos emocionais.

Provável escalação do Vitória: Lucas; Matheus Rocha, Everton Sena, Ramon, Capa; Gabriel Bispo, Léo Gomes, Felipe Garcia, Nickson, Ruan Potó; Neto Baiano.

Em busca da primeira vitória

O time paulista começou a competição muito mal, em três partidas, foram apenas um ponto. O São Bento tem a segunda pior defesa com seis gols sofridos - perdendo apenas para o Vitória, com sete. Para sair da zona de rebaixamento, só a vitória interessa ao Azulão. O técnico Doriva será obrigado a mudar a equipe, já perdeu os goleiros Henal, que foi vetado pelo Departamento Médico por causa de um edema ósseo e Renan, com um desconforto na panturrilha direita. Paulo Vitor será o titular.

Os meias Raphael Martinho e Feijão também estão fora. O primeiro tem uma lesão no adutor da coxa esquerda, o segundo está com um estiramento na coxa esquerda. O atacante Zé Roberto voltou a treinar e vai para o duelo contra os baianos.

Provável escalação do São Bento: Paulo Vitor; Bruno Moura, Wesley Santos, Élton, Mansur; Fábio Bahia, Pablo, Paulinho; Régis Souza, Minho, Zé Roberto.