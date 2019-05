Precisando vencer, Campinense encara o ASA pela Série D

Reabilitação. Esse é o objetivo do Campinense para a sequência da temporada. Diante de um momento turbulento, a Raposa enfrenta o ASA no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, às 16h deste sábado (18), pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Em 2013, as duas equipes decidiram a Copa do Nordeste. Naquela oportunidade, o Campinense venceu os dois jogos e conquistou o título regional da temporada.

O ASA ocupa a terceira colocação do Grupo A7 e soma 3 pontos. Na última rodada, a equipe alagoana venceu o Vitória das Tabocas-PE por 2 a 1. Com mais um jogo diante de sua torcida, o Fantasma quer continuar aproveitando o fator casa para embalar na Série D.

Já o Campinense, por sua vez, chega para o confronto após ser eliminado pelo Náutico no Pré-Nordestão. A derrota para o Timbu acarretou a saída do técnico Francisco Diá. Assim, o auxiliar Romildo Freire comanda a Raposa nesta tarde. Na Série D, o time paraibano também tem três pontos e ocupa, pelos critérios de desempate, a segunda colocação da chave.

Vencer em casa é obrigação

O ASA estreou com derrota para a Jacuipense-BA no Campeonato Brasileiro, mas, ao jogar em casa, conseguiu a recuperação. É com a força da torcida que o técnico Nedo Xavier conta para conseguir superar o Campinense na tarde de hoje.

A preparação do Fantasma para o confronto contra o Campinense foi encerrada na tarde de ontem. Na atividade, o treinador alvinegro esboçou a equipe titular com Marcão; Marcelo, Salazar, Luiz Eduardo e Foguinho; Caio César, Natan, Júnior Araújo e Alef Manga; Dinda e Thauan. Se não houver nenhum problema de última hora, este será o time que irá a campo para iniciar o jogo.

Resiliência rubro-negra

Para o Campinense, a partida de hoje pode ser considerada como um divisor de águas. Após a derrota para a Jacuipense-BA no último domingo (12), um revés diante do ASA pode colocar o time paraibano numa situação difícil no Brasileirão.

O último treino do elenco rubro-negro aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), no CT do Sport, em Recife. Romildo Freire deve começar o jogo com Wagner Coradin; Gustavo, Richardson, Henrique Mattos e João Victor; Ferreira, Negretti e Vitor Maranhão; Erivan, Lopeu e Warlei. O técnico interino pode contar com o atacante Flávio Carioca, que está regularizado e à disposição para estrear na partida desta tarde.