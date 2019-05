Inédito: Chapecoense e Fortaleza se enfrentam pela primeira vez na história

A Chapecoense recebe o Fortaleza neste domingo (19), na Arena Condá, às 16h (de Brasília). O confronto é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o primeiro confronto entre os times. As duas equipes nunca se enfrentaram por nenhuma competição, mas estiveram juntos na Série C em 2012, mesmo sem um embate.

O trio de arbitragem escalado vem de São Paulo. Thiago Duarte Peixoto comanda a partida. Seus assistentes serão Daniel Luis Marques e Daniel Paulo Ziolli. O responsável pelo árbitro de vídeo será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, também paulista.

Mesmo com semana livre, Chape não se considera favorita para o duelo

A Chape ocupa a 13ª posição na tabela do Brasileirão, com quatro pontos e quer voltar a vencer na competição. A única vitória conquistada foi na primeira rodada, quando bateu o Internacional por 2 a 0, também na Arena Condá.

O técnico Ney Franco promoveu duas mudanças nos treinamentos da semana. No meio de campo, Elicarlos substitui Alan Ruschel. No ataque, Rildo volta à equipe na vaga de Renato. De acordo com o comandante do Verdão do Oeste, a ideia é mudar algumas peças, mas sem mexer no esquema do grupo.

Apesar de a equipe ter tido a semana livre para treinar, o treinador não acredita que isso seja vantagem: “Eles vêm para esse jogo com a equipe segura e bem descansada. Nós estudamos o elenco do Fortaleza, é forte, tem qualidade e um bom número de jogadores. Pelo elenco, tem tudo para fazer uma boa campanha, não existe favoritismo” disse.

A provável escalação é: Tiepo; Caíque Sá (Bryan), Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo e Augusto; Régis, Everaldo e Rildo.

Após partida pela Copa do Brasil, Fortaleza volta o foco para o Brasileirão

Assim como a Chape, o Fortaleza também venceu apenas uma partida, na segunda rodada, quando superou o Athletico-PR por 2 a 1, no Castelão. Com três pontos conquistados, o Leão ocupa a 16ª posição e precisa da vitória para se afastar do Z-4.

Após o empate com o Furacão, dessa vez pela Copa do Brasil, a equipe volta suas atenções para o campeonato nacional. A principal dúvida do treinador Rogério Ceni para a partida é o atacante Osvaldo, que sentiu um incômodo na panturrilha. Caso seja vetado, Marcinho fica com a sua vaga.

Em entrevista, o técnico afirmou que não basta apenas jogar bem, a equipe precisa também pontuar: “Um adversário (Chapecoense) que concorre numa prateleira muito parecida com a nossa no Campeonato Brasileiro. Temos que, além de jogar bem, pontuar. Chega uma hora que cansa jogar bem. Você tem de jogar bem e tentar trazer pontos” disse.

A provável escalação é: Felipe Alves; Tinga, Roger Carvalho, Juan Quintero, Carlinhos; Felipe, Juninho; Edinho, Osvaldo (Marcinho), Wellington Paulista e Kieza.