Com gol no fim, Ponte Preta bate Operário-PR e conquista sua primeira vitória na Série B

-Pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro a Ponte Preta recebeu, no Moisés Lucarelli, o Operário-PR. O jogo foi aberto, com as duas equipes mostrando qualidade, mas a Ponte saiu vitoriosa com um gol de Rafael Longuine. O placar final foi de 1 a 0 para os mandantes.

Com esse resultado, a Ponte conseguiu sua primeira vitória no Campeonato. Agora a Macaca ocupa a 10ª posição, com cinco pontos. Já o Fantasma tem quatro pontos e ocupa a 12ª posição.

Jogo aberto

Logo com 3 minutos de jogo, Facundo teve a primeira chance recebendo uma boa bola na entrada da área. Ele bateu e o chute saiu fraco, ficando nas mãos do goleiro mãos do goleiro. 10 minutos depois Matheus Vargas arriscou de longe e obrigou Simão a fazer uma bela defesa.

Aos 15 Matheus Oliveira bateu uma falta e ela pingou na frente de Simão, obrigando o goleiro a salvar a bola em dois tempos. Com 33 minutos, o Allan Vieira cruzou da esquerda e Marcelo cabeceou, subindo mais alto do que a zaga e fazendo a bola passar raspando a trave esquerda de Ivan.

Faltando um minuto para o fim do primeiro tempo, Abner desceu pela esquerda e cruzou para o meio da área, achando Facundo que driblou o zagueiro e, dentro da pequena área, bateu para uma defesaça de Simão. E, no fechar das cortinas da primeira etapa, Rafael Chorão tirou dois marcadores com um corte na entrada da área e bateu forte, mas mandou pra fora do campo.

Com quatro minutos do segundo tempo, Peixoto desceu pela esquerda e cruzou para Índio bater em cima de Ivan, que salvou a Ponte mais uma vez. Aos 12, Allan Vieira cruzou rasteiro e Marcelo não conseguiu desviar e a bola passou raspando a trave esquerda.

Aos 20, Marcondele cruzou e Ínidio tirou de cabeça a bola que iria entrar no gol do Operário, mas após o corte ele bateu com a lateral do corpo na trave e foi atendido, porém não conseguiu ficar no jogo e foi substituído.

Com 37 minutos de jogo, Ulliam arriscou um chute de longe e obrigou Ivan a salvar o time da Ponte do gol!

Já entrando nos acréscimos da segunda etapa, Arnaldo cruzou de dentro da área, a bola desviou e pegou na trave, enquanto o goleiro tentava cortar. A bola voltou para o meio da área e sobrou para o camisa 17 que, sem goleiro, bateu pra estufar as redes e abrir o placar!

Aos 47, por fim, Revson cobrou uma falta na entrada da área, de frente para o gol e a bola passou raspando o travessão!

A Ponte volta aos gramados no próximo sábado (25), às 16h30, quando recebe o Paraná no Moisés Lucarelli. Já o Operário joga no mesmo sábado, quando recebe o Botafogo-SP, no Estádio Germano Krüger, às 19h.