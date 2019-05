Atlético-GO bate Criciúma e se aproxima do G-4 da Série B

Nesta sexta-feira (17), Atlético-GO e Criciúma se enfrentaram no Estádio Antônio Accioly, em jogo válido pela quarta rodada da Série B. O Dragão venceu por 3 a 1. Mike, Nicolas e Pedro Raul marcaram os gols da vitória. Léo Gamalho descontou para o Tigre.

A primeira chance foi do Atlético-GO, com Matheuzinho, aos dois minutos de jogo. O meia tentou de longe e obrigou o goleiro Gianezini a fazer uma grande defesa. Aos dez, Reginaldo também assustou com chute de longe e a bola passou no lado esquerdo do gol.

Aos 23’, a bola sobrou para Pedro Raul, que tentou pegar de primeira, mas foi interceptado. No minuto seguinte, Eduardo, livre na entrada da área, tentou bater para o gol, mas a bola passou longe do gol.

Aos 33, outra grande chance para o Dragão. A bola sobrou livre para Nicolas, que chutou de primeira e o goleiro Gianezini fez outra grande defesa.

Abrindo o placar, o primeiro gol saiu aos 41’, com Pedro Raul. Depois de jogada individual, Mike rolou para o atacante, que mandou para o gol e abriu o placar para o time da casa. Aos 45’, Mike bateu de longe e quase ampliou para o Dragão.

O Atlético-GO voltou para a segunda etapa atacando e aos sete teve a chance com Matheuzinho. O meia chutou cruzado e a bola passou raspando na trave. Aos 16’, o Dragão ampliou com Nicolas. Em cobrança de falta, o lateral bateu direto para o gol. A bola passou pela barreira e foi para o fundo das redes.

O Criciúma tentou a reação com Daniel Costa, aos 20’. O meia bateu falta de longe e levou perigo ao gol de Kozlinski. Aos 25’, o atacante Ceará deu um belo drible, mas acabou enfeitando demais a jogada e perdeu a bola.

Aos 31’, Vinicius e Daniel Costa tabelaram e o atacante tentou o chute para o gol, mas a bola passou longe. No minuto seguinte, Ceará tentou o ataque, mas foi desarmado no momento do chute.

Terceiro gol do Dragão aconteceu aos 41’, com Mike. Bustamante foi para a linha de fundo, cruzou e o goleiro Gianezini deixou a bola passar. Ela sobrou para o atacante, que de carrinho e ampliou para o Atlético-GO.

E o gol de honra do Criciúma foi marcado aos 45’, com Léo Gamalho. Depois de cruzamento, Adilson Goiano raspou de cabeça e a bola sobrou para o atacante, que mandou para o gol de Kozlinski.

E agora?

Com a vitória, o Atlético-GO subiu para a quinta posição na tabela, com sete pontos conquistados. Já o Criciúma caiu uma posição e agora está em 17º, primeira posição da zona de rebaixamento, com apenas dois pontos.

Na próxima rodada, o Dragão recebe o Vitória, no domingo (26), no Antônio Accioly, às 16h. O Tigre enfrenta o Guarani na próxima terça-feira (21), no Heriberto Hülse, às 19h15.