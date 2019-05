Duelo alvinegro: ABC e Botafogo-PB se enfrentam no Frasqueirão pela Série C

Quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro; Estádio Frasqueirão

O ABC recebe, na tarde deste domingo (19), o Botafogo-PB no estádio Frasqueirão, em Natal. A partida terá início às 16h e ocorre pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem vencer pode terminar a rodada no G-4 do Grupo A.

Para a equipe da casa, o confronto marca a estreia do técnico Sérgio Soares, que assume a vaga deixada por Ranielle Ribeiro, demitido após a derrota para o Confiança no último domingo (12). Até o momento, o Alvinegro Potiguar tem quatro pontos e ocupa a quinta colocação na classificação.

O time paraibano, por sua vez, acumula três empates na competição. O último ocorreu segunda-feira (13) contra o Santa Cruz. O Botafogo-PB busca a vitória diante do ABC para poder jogar a final da Copa do Nordeste sem preocupações, pois, neste momento, o Belo é a primeira equipe fora do Z-2 com três pontos.

Pela Série C do ano passado, o duelo do primeiro turno também aconteceu no Frasqueirão. Naquela oportunidade, com gols de Leandrão e Fessin, o ABC bateu o Botafogo-PB por 2 a 0.

Virando a página

A derrota para o Confiança já não reflete nos dias atuais do ABC. Sérgio Soares assumiu a equipe na última quinta-feira (16), comandou os treinamentos de sexta e sábado e estará no banco de reservas. A equipe, entretanto, não sofrerá grandes alterações. A única novidade é a presença do atacante Jefinho, anunciado nesta semana como reforço do Elefante para a sequência da temporada.

Desfalque certo para o estreante é o zagueiro Adalberto, que passou por uma cirurgia durante a semana e ficará fora da equipe por dois meses. Assim, o ABC deve entrar em campo com Edson; Ivan, Maurício, Joecio e Jonathan; Valdemir, Guedes e Anderson Rosa; Anderson, Luan e Hélio Paraíba. Sérgio Soares comentou sobre o desafio contra o Botafogo-PB.

"Vamos enfrentar uma grande equipe, forte, que está na final da Copa do Nordeste e temos que nos preparar bem. Fiz o primeiro trabalho, não dá para mudar muita coisa, pela proximidade do jogo, mas já vamos introduzindo alguns conceitos. Conversei muito com os atletas e estamos alinhando algumas situações imediatas. Não quero mudar tudo de uma vez, mas aos poucos ir aplicando aquilo que acredito no futebol".

Equilíbrio e tranquilidade

Começa hoje uma das principais semanas da história do Botafogo-PB. Na próxima quinta-feira (23), a equipe paraibana vai enfrentar o Fortaleza pela primeira partida da final da Copa do Nordeste. Por isso, é provável que o técnico Evaristo Piza opte por uma equipe alternativa para ir a campo contra o ABC.

No último trabalho antes da partida, o treinador do Belo não permitiu a entrada da imprensa. Diante das circunstâncias, o Botafogo-PB deve começar o jogo com Saulo; Israel, Fred, Lula e Fábio Alves; Rogério, Wellington Cézar e Juninho; Clayton, Felipe Alves e Nando. Evaristo Piza falou sobre o atual momento do time paraibano na competição.

"Não estamos com três empates jogando mal. Merecíamos a vitória nos três jogos. A gente sabe que a vitória vai fechar. É duro quando você empata e vê que a equipe não tem chance de ganhar, mas não é o nosso caso por tudo que estamos fazendo ao longo do ano".