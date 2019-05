De olho na Recopa, Athletico-PR vai com time misto para encarar o Corinthians em Curitiba

Athletico-PR e Corinthians fazem duelo de estilos de jogo diferentes na Arena da Baixada, a partir das 16h deste domingo (19). Enquanto o Furacão de Tiago Nunes preza por um futebol ofensivo e veloz, o Timão de Fábio Carille foca principalmente num bom setor defensivo. Porém, esse embate de filosofias não será totalmente fidedigno já que o CAP deve ir a campo com time misto ou reserva devido ao confronto com o River Plate, na quarta (22), pela Recopa Sul-Americana.

OS paranaenses têm sete pontos e uma vitória os deixam na briga pelo G-4. Do outro lado, os paulistas têm cinco pontos, no meio da tabela, e um triunfo os deixam na parte de cima, mas a derrota acende o alerta do Z-4.

Athletico-PR misto

Tiago Nunes tem tudo para deixar Paulo André, Lucho González, Nikão e Marco Ruben de fora contra os paulistas, visando descansá-los para embate do meio de semana. Dessa forma, é a chance de Bambu, Léo Cittadini, Tomás Andrade, Thonny Anderson e Braian Romero demonstrarem seus potenciais no time titular. Thiago Heleno e Camacho seguem suspensos por doping.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO: Santos; Erick (Madson), Bambu, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Matheus Rossetto (Wellington), Léo Cittadini e Tomás Andrade; Thonny Anderson, Braian Romero e Marcelo Cirino. Técnico: Tiago Nunes.

Boa e má notícia no Corinthians

Buscando barrar a sequência de três jogos sem vencer e conquistar a segunda vitória no Brasileirão, Fábio Carille pode contar com o atacante Gustavo — ou Gustagol —, que se recuperou de edema na coxa direita. O centroavante é o artilheiro corintiano na temporada, com nove gols. Em contrapartida, Clayson está de fora por precaução com seu joelho direito. Carille focou a semana em preparação física e não divulgou esboço do time titular.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso (Ramiro), Sornoza e Matheus Vital; Vagne Love (Pedrinho) e Boselli. Técnico: Fábio Carille.

Arbitragem e retrospecto

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) é o árbitro principal. Michael Correia (RJ) e Thiago Henrique Correa Farinha (RJ) são os auxiliares.

Nos últimos 10 duelos entre ambos, tanto o Athletico-PR quanto o Corinthians venceram três vezes. Quatro empates para a conta, demonstrando o equilíbrio do confronto entre rubro-negros e alvinegros.