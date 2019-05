Depois do empate, Roger aprova atuação do Bahia contra o São Paulo: "Melhor jogo"

Técnico do Bahia, Roger Machado gostou da atuação de seu time no empate em 0 a 0 contra o São Paulo, no Morumbi, pela quinta rodada do Brasileirão. O treinador lamentou as chances desperdiçadas, porém disse que essa foi a melhor partida do time sob seu comando.

"Pelo contexto do jogo, a gente acredita que poderia ter tido sorte maior. Foi uma partida que conseguimos levar muito perigo para o gol do São Paulo. Eles tiveram maior posse, mas nas retomadas de meio conseguimos criar oportunidades pelas pontas. No início da segunda etapa, o São Paulo se tornou mais ousado com as trocas, e a gente passou a sofrer um pouco mais. Fiz duas trocas ofensivas e voltamos para o jogo. É um resultado de empate importante. Para mim, estrategicamente foi o melhor jogo que conseguimos fazer sob meu comando."

O treinador da equipe baiana também falou sobre as chances perdidas pelos atacantes do Tricolor de Aço sob o argumento de ter faltado tranquilidade no momento do chute certeiro.

"O centroavante quando fica alguns jogos sem marcar, se torna naturalmente mais ansioso. Não só o Fernandão, mas com todos. Na tomada de decisão faltou um pouquinho mais de tranqüilidade. O Gilberto criou as oportunidades, diferente do Fernandão que precisa ser municiado, mas ambos tiveram chances e poderíamos ter definido a nosso favor. Quando a bola entrar, não vai parar mais."

Ezequiel, lateral-direito, também foi pauta na coletiva de Roger, que comentou a estreia do jogador pelo Bahia. Segundo o comandante, ele desempenhou um bom papel tático e marcou bem o atacante paulista Toró.

"Difícil marcar o Toró. Um jogador forte e insinuante. Acredito que o Ezequiel tenha feito uma partida segura. Ele já vem há dois meses sem jogar uma partida oficial, suportou um jogo nesse horário, então fez uma atuação segura."

Na próxima rodada, o Bahia joga em Salvador, contra o Fluminense. O confronto está marcado para as 19h do domingo (26).