Botafogo visita Goiás buscando manter bom momento no Brasileirão

Neste domingo (19), Goiás e Botafogo se enfrentam pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Serra Dourada. Ambas as equipes vem embaladas para o confronto. Enquanto o time da casa bateu o Ceará na última rodada, os visitantes somam três vitórias em quatro jogos na competição até aqui, a última delas no clássico contra o Fluminense.

Visando fazer valer o fator casa, o Goiás tem expectativa de mais um bom público no Serra Dourada. Na última rodada, a torcida compareceu e comemorou muito o triunfo, o primeiro do time dentro de seus domínios.

O Botafogo, por sua vez, conquistou as três vitórias no Rio de Janeiro, duas no Nilton Santos e uma no Maracanã. A equipe de Eduardo Barroca vai à Goiânia buscando obter os primeiros pontos longe de casa e, com isso, se concretizar no pelotão de frente do Brasileirão.

A última vez que o Esmeraldino e o Alvinegro mediram forças pela competição nacional foi em 2014. Na ocasião, o goianos venceram por 2 a 0 dentro de casa, quanto os cariocas levaram a melhor por 1 a 0 no returno. Naquele ano, o Glorioso foi rebaixado para a Série B.

Lei do ex?

O duelo deste domingo colocará mais uma vez em pauta a famosa 'Lei do ex'. Pelo lado do Goiás, Renatinho, que começa no banco, e Yago irão rever o time da Estrela Solitária depois de uma curta passagem pelo Rio de Janeiro em 2018. Já pelo lado do Botafogo, Erik reencontrará a equipe que o criou e que o projetou para o mundo do futebol.

Goiás

Claudinei Oliveira não fará muitas modificações em relação ao time que enfrentou o Ceará. As únicas mudanças certas são o retorno de Giovanni Augusto, após cumprir suspensão, no lugar de Marlone, e a entrada de Júnior Brandão no ataque, no lugar de Kayke. Fica a dúvida em relação ao capitão Léo Sena, que sofreu com incômodos na coxa durante a semana e pode dar lugar a Yago Felipe.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Daniel Guedes, David Duarte, Yago, Jefferson; Geovane, Léo Sena (Yago Felipe), Giovanni Augusto; Michael, Leandro Bacia e Júnior Brandão.

Botafogo

Vivendo um bom momento, a equipe de Eduardo Barroca terá apenas uma substituição. A volta de João Paulo, poupado na última rodada por desgaste muscular, no lugar de Rodrigo Pimpão. Utilizando a formação 4-1-4-1, o treinador busca valorizar a posse de bola e a construção de jogadas, o que pôde ser observado nas vitórias contra Bahia e Fortaleza. O Alvinegro vem de três vitórias consecutivas, todas sem sofrer gols.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Fernando, Carli, Gabriel, Jonathan; Gustavo Bochecha, Alex Santana, João Paulo, Cícero, Erik; Diego Souza.