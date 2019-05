Em jogo movimentado, Chapecoense sai na frente, mas Fortaleza vira na Arena Condá

Jogando diante de sua torcida na Arena Condá, a Chapecoense não foi capaz de fazer o "dever de casa" e perdeu para o Fortaleza por 3 a 1 em partida aberta e com muitas finalizações. Os catarinenses até que saíram na frente, com Rildo, mas Marcinho (2x) e Osvaldo deram a vitória ao tricolor cearense, que ultrapassou o Verdão do Oeste na tabela do Brasileirão.

Virada fortalezense

O primeiro tempo começou com a Chape em cima dos visitantes. Tanto que aos 13 minutos Rildo abriu o placar na tarde de domingo. Após o gol cedo, o time de Rogério Ceni precisou sair mais para o jogo e só conseguiu o empate aos 39', com Marcinho após assistência de Wellington Paulista. Os mandantes foram superiores durantes os primeiros 45 minutos, mas não conseguiram ampliar o marcador. Everaldo e Elicarlos foram os únicos a chegarem perto do segundo gol alviverde, mas seus chutes pararam no goleiro e na zaga.

Na volta do intervalo, o Fortaleza parecia outro, pois Rogério Ceni colocou seu time à frente. Aos 14', Osvaldo entrou no lugar de Edinho, e o jogo mudou. Quatro minutos depois, Marcinho virou o placar om belo passe de Juninho. Aproveitando o bom momento, Osvaldo ampliou logo em seguida. A partir daí, a Chape tentou avançar a marcação e até arriscou alguns chutes, mas nada de aproveitar nenhuma bola aérea. Contudo, o jogo terminou com 17 finalizações catarinenses (quatro a gol) contra 12 cearenses (oito ao gol).

E agora?

Com a segunda vitória na Série A, o Fortaleza chegou ao seu sexto ponto e à 14ª colocação. Por sua vez, a Chapecoense permaneceu com quatro e caiu para a 16ª posição. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Vasco e o Alviverde visita o Cruzeiro.