Internacional recebe CSA com a missão de vencer defesa alagoana

Com objetivos distintos no Brasileirão, Internacional e CSA duelam no Gigante da Beira-Rio pela quinta rodada da competição nacional. Se de um lado os alagoanos querem surpreender e vencer a primeira na Série A, do outro os gaúchos visam manter o 100% de aproveitamento em seus domínios e colar na parte de cima da tabela. Para isso, Odair Hellmann fez mistério e Marcelo Cabo fez justamente o oposto.

Inter com a função de atacar bem

O Colorado não tem grandes desfalques para buscar os três pontos em casa, com exceções de Rodrigo Dourado e Patrick. Contudo, Nico López, de contrato renovado, está confirmado e pode jogar. Além de fechar o último treino, Odair Hellmann falou à imprensa e exaltou o sistema defensivo alagoano. O treinador gaúcho também contou que precisa ver sua equipe usando um repertório de jogadas de ataque para furar a defesa azulina.

"A gente tem mantido um padrão muito alto de performance de jogo, com resultado, e é isso que a gente procura e quer manter [...] É um time compacto, muito bem organizado. Time que cumpre bem as funções defensivas, o que torna o jogo bem difícil, porque aí você tem que ter qualidade para construir. Tem que diversificar as ações ofensivas, sem só ir na linha de fundo e cruzar, mas também não vale só tentar jogada por dentro."

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTER: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato, Nico López e D'Alessandro; Paolo Guerrero. Técnico: Odair Hellemann.

Prova de fogo à defesa do CSA

Ainda sem vencer na Série A, os maceioenses querem surpreender em Porto Alegre, mas têm os pés no chão também. Marcelo Cabo aposta na boa organização defensiva de seu time para arrancar um bom resultado. Na coletiva da semana, o goleiro Jordi explicou um pouco sobre o segredo dos bons resultados da zaga.

"Trabalhamos com muita intensidade diariamente. Nos comunicamos bastante também nos treinamentos e jogos. Isso ajuda muito para termos bom resultado na defesa."

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CSA: Jordi; Apodi, Gerson, Luciano Castán e Carlinhos; Nilton, Naldo, Didira, Matheus Sávio e Madson; Patrick Fabiano. Técnico: Marcelo Cabo.

Oi, sumido!

Inter e CSA se enfrentam pela primeira desde 1989. Naquela situação, os dois jogos foram válidos pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida no Rio Grande do Sul terminou 0 a 0. Já em Maceió, os gaúchos venceram por 2 a 0 e garantiram a classificação. Logo mais será o primeiro jogo entre os clubes na história do Campeonato Brasileiro.