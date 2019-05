Firme e forte! Internacional derrota CSA e continua 100% no Beira-Rio

No Beira-Rio, o Internacional venceu o CSA pelo placar de 2 a 0 em partida controlada pelos gaúchos, que mesmo assim sofreram em alguns momentos. O jogo foi válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Nonato e Edenilson marcaram, garantindo a vitória colorada, que permanece com 100% de aproveitamento em casa.

Primeiro tempo acima do esperado

Com a bola rolando, a partida não foi tão fácil quanto parecia que seria para o Internacional. A equipe colorada tinha maior posse de bola, mas sem muita imposição ofensiva. O CSA, por sua vez, buscava sair para o jogo no contra-ataque. Apesar disso, os goleiros trabalharam cedo na partida e continuaram tarde trabalhando. Aos sete minutos, após bate e rebate na área, Rodrigo Lindoso finalizou para boa defesa de Jordi. No minuto seguinte, o CSA respondeu. Patrick Fabiano aproveitou lançamento do goleiro Jordi, avançou, ganhou de Moledo e finalizou, mas Marcelo Lomba fechou todos os espaços, para salvar sua equipe de levar o gol.

O confronto continuou com o Colorado indo para cima e o CSA respondendo. Aos 26, Nico López soltou a bomba de fora da área e Jordi espalmou. D'Alessandro apareceu para pegar o rebote, mas a arbitragem marcou impedimento. Aos 28 foi a vez de Carlinhos assustar. Ele escapou de dois marcadores colorados e finalizou por baixo, para a defesa de Marcelo Lomba.

Aos 36 minutos, finalmente a bola entrou. Em jogada iniciada por Nico López, a bola ficou para D'Alessandro, que lançou Iago. O lateral deixou para Nonato finalizar e abrir o placar no Beira-Rio. Nos minutos finais da primeira etapa, Victor Cuesta marcou. A arbitragem, com a ajuda do VAR, anulou o gol do zagueiro.

O segundo para confirmar

No segundo tempo o CSA voltou fechado, enquanto o Inter procurava espaços para sair ao ataque. O segundo gol colorado saiu aos 19 minutos. A bola sobrou após dividida de Nonato com Carlinhos, e Edenilson apareceu para soltar a bomba de fora da área, aumentando a vantagem colorada.

Atrás no placar, a equipe visitante procurou sair ao ataque. Aos 31, Carlinhos cruzou e Patrick Fabiano mandou de cabeça, para boa defesa de Lomba. Aos 34, Matheus Sávio tirou do goleiro colorado e mandou na trave, desperdiçando a oportunidade de diminuir. Nos minutos finais o Inter apenas administrou o jogo e garantiu a vitória no Beira-Rio.

E agora?

Com nove pontos somados, o Internacional é o sexto colocado na tabela. Na próxima rodada enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 16h do próximo domingo (25). O CSA ocupa a 18ª posição, com três pontos ganhos, e recebe o Goiás, na próxima segunda-feira (26), às 20h, no estádio Rei Pelé.