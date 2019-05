Náutico bate o Treze e entra no G-4 da Série C

O Náutico venceu o Treze no estádio Amigão, em Campina Grande, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória Alvirrubra foi marcado pelo atacante Matheus Carvalho ainda no primeiro tempo da partida.

Com o resultado, o Galo da Borborema entra na zona do rebaixamento e aumenta o jejum de vitórias pelo Brasileirão. O time paraibano continua com três pontos e ocupa a nona posição do Grupo A. No próximo domingo (26), às 17h, o Treze vai até Ceará Mirim para encarar o Globo-RN.

Para o Náutico, além de ser a primeira vitória da equipe fora de casa, o triunfo trouxe deixou a equipe pernambucana no G4. Agora com seis pontos, o Timbu é o terceiro colocado e, na rodada seguinte, vai até Aracaju para enfrentar o Confiança. A partida ocorre no sábado (25), às 17h15, na Arena Batistão.

Um gol e nada mais

Bastante equilibrada, a partida começou sem ações ofensivas das duas equipes, que se estudavam no início. Com mais volume de jogo, o Náutico dominou o setor de meio-campo e passou a chegar com mais força ao ataque.

Logo, a equipe visitante conseguiu abrir o placar. Aos 19 minutos, Luiz Henrique recebeu na área e bateu cruzado. Sem marcação, Matheus Carvalho apareceu na segunda trave e empurrou para as redes do Galo.

Apresentando dificuldades para criar jogadas, o Treze demorou a assustar. Quando chegou, não finalizou. Gil e Eduardo tiveram as melhores oportunidades, mas não conseguiram aproveitar.

Sem emoção

Quando a bola rolou para o segundo tempo, o Treze apresentou mais vontade de buscar o empate. Entretanto, o time paraibano esbarrou na boa postura defensiva do Náutico, que não tomou sustos.

O técnico Flávio Araújo colocou Júlio Pacato e Samurai para tentar mudar o panorama da partida, mas as alterações não surtiram efeito. Apesar de ter a posse de bola, o Treze não conseguiu transformar o controle em chances de gol.

Na única boa chance da etapa final, Edy levou assustou o goleiro Bruno. Sem grandes oportunidades, o Timbu assegurou a primeira vitória fora de casa na competição.