Felipão elogia atuação do Palmeiras após goleada: "Mantendo um nível muito bom"

No sábado (18), o Palmeiras recebeu no Pacaembu o Santos, pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com um bom desempenho e eficiência, o Alviverde goleou o Peixe por 4 a 0, com gols de Gustavo Gómez, Deyverson, Raphael Veiga e Hyoran. O destaque também foi Dudu, que deu 3 assistências no jogo.

Após a partida, em entrevista coletiva, Felipão falou sobre a atuação da equipe, elogiou Sampaoli e ressaltou a atuação de Dudu, que tem melhorado cada vez mais seu desempenho. Logo de cara ele respondeu sobre o nível de atuação da equipe nos últimos jogos: “Estamos mantendo um nível muito bom desde a parada do Paulista. Essa semana foi muito bem trabalhada pelo Paulo e Carlão. Uma série de situações novas foram criadas e eles fizeram um bom jogo”.

Perguntado sobre a eficiência de seu time, Felipão respondeu que o segredo foi marcar nas poucas chances criadas: “Foi eficiente no sentido de aproveitar as oportunidades que criou. Nós criamos uma 6 ou 7 chances de gol e fizemos 4. Aproveitamos bem as oportunidades. É uma coisa que estávamos trabalhando e não conseguíamos. O trabalho do Paulo e do Carlão, ainda mais nessas últimas duas semanas, é trabalhar a equipe para finalizar um pouco mais e parece que estamos conseguindo”.

Dudu apresenta um fato curioso com a camisa alviverde: Em meados de abril e maio, ele começa a melhorar seu rendimento. Na partida de hoje, o camisa 7 deu 3 assistências: “Dudu vem crescendo muito nos últimos 8 jogos. Se ele não foi o melhor, foi sempre um dos melhores jogadores. Ele sempre tem uma situação que a partir de abril ele começa a resolver as coisas e estamos em maio e ele começou a resolver”.

Felipão comentou também sobre conseguir repetir a escalação de seu time. O técnico alviverde elogiou o elenco palmeirense: “Se eu fechasse os olhos e visse Veiga, Scarpa e Lucas, eles têm a mesma característica e me dão aquilo que eu preciso. Eles completam, na equipe, com características que os outros não tem. (A repetição) Porque joga no domingo e tem a semana toda pra trabalhar, se eu entendo que aquele grupo deve ser preservado, eu coloco em capo. Entendemos que, por termos físicos e técnicos, da equipe contrária, poderíamos jogar da mesma forma”.

Por fim, Felipão elogiou Sampaoli e ressaltou que o bom retrospecto contra o técnico não é porque ‘os estilos encaixam’: “Nós enfrentamos o Chile (pela seleção brasileira) no Mineirão e foi horrível pra ganhar. Empatamos um amistoso e um na Copa do Mundo. Sempre temos dificuldade. Não é que o nosso jogo encaixa. É um jogo disputado. É que no jogo de hoje, por nossa competência, o jogo deu uma mudada. Mas é sempre um jogo muito difícil”.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 19h15, quando enfrenta o Sampaio Corrêa, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Santos só joga no próximo domingo (26), quando enfrenta o Internacional na Vila Belmiro, às 16h, pela 5ª rodada do Brasileirão.