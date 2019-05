Matheus Costa exalta postura do Paraná após empate: "Sentimento de frustração"

O Paraná não conseguiu sair do zero contra o Guarani-SP neste sábado (18) em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B jogando em casa, no Estádio Durival Britto. O time paranaense segue na oitava posição da tabela, com seis pontos.

Técnico, Matheus Costa, em entrevista coletiva, afirmou que a equipe apresentou uma boa performance no todo, mas pontuou também os problemas que precisaram ser corrigidos.

"Eu vejo que nós tivemos hoje desempenho, mas não tivemos resultado. Se a gente analisar 100 minutos de jogo, acredito que o Guarani realmente foi superior, por 25 minutos do primeiro tempo. A gente teve um pouquinho de dificuldade para pressionar, e eles começaram a gostar do jogo, a trocar passe na zona defensiva e em alguns momentos conseguiram chegar na zona ofensiva. Corrigimos isso no intervalo, tentamos ajustar isso ainda no primeiro tempo. Foi um jogo de ataque contra defesa."

O comandante falou também sobre o sentimento de insatisfação com o placar do jogo, principalmente após a forte presença da torcida do Paraná nos jogos.

"É claro que a gente fica frustado pela festa que a torcida vem fazendo com a gente, estando do nosso lado inclusive no final do jogo, há um sentimento de frustração dentro do nosso vestiário de comissão técnica, atletas e direção, mas sabemos também que estamos no caminho. Infelizmente como eu disse o resultado não veio mas tivemos desempenho e poderíamos muito bem ter saído daqui com os três pontos. Então é acreditar naquilo que a gente vem fazendo, continuar o nosso trabalho e esses dois pontos perdidos."

O próximo desafio será contra a Ponte Preta, no sábado (25), em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, às 16h30, pela 5ª rodada da Série B.