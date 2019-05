Palmeiras goleia Santos com tranquilidade e assume liderança isolada no Brasileirão

Noite verde no Pacaembu. Neste sábado (18), o Palmeiras goleou o Santos por 4 a 0 e vira líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, enquanto o clube da Vila Belmiro estaciona em quarto, podendo cair para a sexta posição ainda nessa rodada. Com gols de Gustavo Gómez, Deyverson, Raphael Veiga e Hyoran, o Verdão chega no 28° jogo seguido sem perder no Brasileirão, contando com a edição da temporada passada.

PRIMEIRO TEMPO

Palmeiras começou a desenhar a bela vitória no início da partida. Aos 5, Gustavo Gómez foi oportunista em falta cobrada por Dudu e abriu o placar para o Verdão de cabeça. O lance, inclusive, passou por análise do VAR antes de ser validado. Quatro minutos depois, quase o segundo, com um bola trabalhada entre Marcos Rocha, Deyverson e Zé Rafael. A bola adormeceu no travessão goleiro Vanderlei.

Após o furacão que o Porco submeteu ao Peixe, o clube santista fez boa jogada com Soteldo, passando para Lucas Veríssimo raspar a trave do goleiro Weverton. Parecia que a equipe de Jorge Sampaoli estava acordada no jogo. Só parecia.

Cinco minutos depois, Deyverson ampliou o placar para o Palmeiras, aproveitando cruzamento certeiro de Dudu para empurrar para o gol. O Palmeiras continuou dominando o Santos no primeiro tempo, com o mesmo Dudu dando lançamento preciso para Zé Rafael aproveitar, deixando a bola parada para o Deyverson finalizar, sendo travado, aos 21 minutos.

O Santos chegou a ameaçar na parte final da primeira etapa, até obtendo a maior posse de bola, com 55%, mas o time de Luiz Felipe Scolari dominou o jogo.

SEGUNDO TEMPO

Se era o Santos que dominava a posse de bola, o Palmeiras que dominou as ações da partida. Aos seis minutos, Raphael Veiga chutou, a bola bateu no zagueiro Aguilar, e acabou traindo o goleiro Vanderlei. O Palmeiras chegou ao terceiro na partida.

Dudu estava a mil na partida. Três minutos depois do terceiro gol, o jogador limpou a zaga santista, chutou e a bola desviou para Zé Rafael quase fazer o quarto. Um lance de perigo similar aconteceu aos 20 minutos, onde Dudu se livrou de Gustavo Henrique com facilidade e chutou para a boa defesa de Vanderlei.

Hyoran, autor do quarto gol, teve uma boa chance de antecipar o seu tento. Dois minutos após entrar, aos 36, quando o goleiro Weverton lançou a bola para o ataque, deixando Hyoran de cara com Vanderlei, fazendo boa defesa.

A glória ocorreu aos 42 minutos. Hyoran viu Dudu puxando contra-ataque, recebeu a bola e fez o quarto. Era a vitória consumada do Palmeiras.

O próximo duelo do Palmeiras será a Chapecoense, na Arena Condá, no domingo (2), às 16h (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, o Santos recebe o Ceará, no Castelão.