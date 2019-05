Botafogo-PB vira sobre o ABC no fim e conquista primeira vitória na Série C

Quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro; Estádio Frasqueirão

INCIDENCIAS : Quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro; Estádio Frasqueirão

Demorou, mas chegou: o Botafogo-PB conquistou a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (19), o Alvinegro da Estrela Vermelha bateu o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal, por 2 a 1. Hélio Paraíba marcou para a equipe da casa. Dico, aos 41, e Kelvin, aos 49 do segundo tempo, deram a vitória ao Belo.

O ABC acumulou a segunda derrota consecutiva no Brasileirão. O resultado desta tarde acarretou na saída do G-4 do Grupo A. Agora, o time potiguar ocupa a 6ª posição com quatro pontos. O próximo desafio do Elefante é no próximo sábado (25), às 19h15, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, em Recife.

Já o Botafogo-PB, por sua vez, entrou no G-4. O Belo, agora, ocupa a quarta colocação e soma seis pontos. Na próxima quinta-feira (23), às 21h30, o desafio será pela primeira partida da decisão da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Pela Série C, o time paraibano enfrenta o Imperatriz, no domingo (26), às 17h, no Almeidão.

Fato curioso

Antes da bola rolar, um vendaval acarretou na soltura de parte do teto do estádio Frasqueirão. Por questões de segurança, o espaço destinado à torcida visitante foi evacuado pela Polícia Militar. Assim, os torcedores do Botafogo-PB assistiram ao jogo ao lado da torcida do ABC.

Poucas chances

A partida começou bastante equilibrada. ABC e Botafogo-PB se estudavam bastante antes de investir em ações ofensivas. Com um jogo estratégico, foi o time da casa quem assustou primeiro, quando Hélio Paraíba aproveitou um cruzamento de Luan e testou firme, mas não acertou o alvo.

Sem a criação de oportunidades, os times não conseguiram produzir. Apenas na reta final da etapa inicial o Botafogo-PB chegou a ser efetivo. Clayton, em boa jogada individual, arriscou o chute e assustou o goleiro Edson, que só olhou.

A última boa trama ficou por conta da equipe visitante. Após cruzamento na área, a defesa do ABC afastou mal e a bola ficou para Felipe Alves. O atacante do Belo dominou e bateu, mas a conclusão foi por cima do gol de Edson.

Milagres de Saulo e virada do Belo

Precisando vencer, o ABC partiu para cima do Botafogo-PB na segunda etapa. Ivan, Anderson e Anderson Rosa pararam nas grandes defesas de Saulo. Entretanto, quando Guedes cruzou, Hélio Paraíba cabeceou e não deu chances de defesa ao goleiro do time paraibano, colocando o Elefante na frente.

Destemido, Evaristo Piza lançou o Belo ao ataque, colocando Kelvin e Erivélton na partida. Com isso, o time paraibano chegou ao empate. Aos 41 minutos, Dico, que também entrou no segundo tempo, aproveitou a falha de Edson numa cobrança de lateral de Neílson e empurrou para as redes.

Quando tudo parecia estar resolvido, veio a virada. Erivélton aproveitou mais uma cobrança de lateral de Neílson, chegou à linha de fundo e tocou para trás. Livre de marcação, Kelvin só concluiu para o gol e deu a vitória ao Botafogo-PB.