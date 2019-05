Um dos pilares defensivos do Botafogo, Joel Carli será desfalque contra o Palmeiras

A derrota por 1 a 0 para o Goiás no Serra Dourada não foi a única notícia ruim para a torcida alvinegra e para o treinador Eduardo Barroca. Durante a partida, o capitão Joel Carli foi punido com o cartão amarelo por reclamação e, por ter sido seu terceiro no Brasileirão até aqui, irá cumprir suspensão contra o Palmeiras, no próximo sábado (25), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.

Para piorar, o zagueiro argentino não será o único desfalque do Glorioso para o embate contra o atual líder da competição. Além do defensor, o atacante Erik, que pertence ao clube paulista e está emprestado ao Botafogo, e o goleiro Gatito Fernández, convocado pela Seleção do Paraguai para amistosos antes da disputa da Copa América, também não estarão à disposição.

Apesar das baixas confirmadas, o pensamento do Alvinegro ainda está longe do jogo contra o Palmeiras. Isso porque o time entra em campo no meio da semana para enfrentar o Sol de América, no Paraguai, pelo duelo de ida da quarta fase da Copa Sul-Americana. Para esta partida, Carli e Erik estão confirmados, enquanto Gatito ainda não tem sua presença garantida.