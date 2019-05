Barroca valoriza posse de bola, mas lamenta falta de efetividade do Botafogo no Serra Dourada

Embalado após três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Botafogo foi até o Serra Dourada enfrentar o Goiás e acabou sendo derrotado por 1 a 0. Apesar de amplo domínio na posse de bola (65%), o Alvinegro não conseguiu produzir jogadas de perigo e teve dificuldades em concretizar lances ofensivos. Após a partida, Eduardo Barroca concedeu entrevista coletiva e comentou sobre essas situações que ocorreram durante o duelo.

"Infelizmente, a gente não conseguiu transformar o controle que tivemos, especialmente por trás dos volantes, em chegadas no terço final de forma efetiva. É um problema que tivemos desde o começo do jogo, ele se manteve no segundo tempo. A gente teve a bola a maior parte do tempo, algo próximo de 68%. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu transformar isso em criar oportunidades no volume que a gente gostaria".

O treinador alvinegro ainda aproveitou para elogiar a equipe do Goiás e analisar a sequência do Glorioso. Barroca ainda afirmou que o Esmeraldino soube 'explorar os erros' na saída de bola dos cariocas.

"Foi um jogo difícil, fora de casa e contra um time organizado e que vinha de vitória. Foi um confronto equilibrado. Não é qualquer time que chega aqui e joga com a coragem que tivemos, com a ideia de controlar o jogo como controlamos. Temos uma sequência importante, então, temos de virar o chip e dar confiança aos jogadores. Eles estão tentando executar o que estamos treinando. Vamos nos recuperar para o jogo da Sul-Americana e tentar fazer um bom jogo".

"Não. Eu conheço o trabalho do Claudinei e os jogadores do Goiás. Não acho que eles foram agressivos, eles exploraram os erros na nossa saída de bola. Talvez tenha criado chances por erros nossos. A origem do gol é uma construção nossa que a gente erra".

Perguntado sobre o esquema utilizado na partida, o 4-1-4-1, o técnico de 36 anos avaliou os prós e os contras de sua escolha e aproveitou para destacar a 'competição' dentro do elenco por vaga no time titular.

"Entendo que os jogadores que eu escolhi tinham toda a capacidade de desenvolver o que eu pedi. Se isso não foi feito foi em virtude de aspectos coletivos. Aí, a responsabilidade é minha. Faltou para a gente transformar a construção em chegar no campo de ataque com mais jogadores. Isso não é individualidade. É coletivo. Todos os jogadores que trabalham comigo, se merecerem, terão oportunidades. Sempre falei que a competição está aberta e é em cima disso que estou trabalhando".

Por fim, Barroca falou sobre as metas no comando do Botafogo. De acordo com ele, o objetivo é atingir o equilíbrio interno para assim conseguir almejar coisas maiores na temporada.

"Só posso dar essa resposta após a nona rodada, esse foi o combinado. Ainda busco o equilíbrio interno. Ainda busco as melhores escolhas, vendo a que nível posso levar o grupo. Aproveito esses jogos para ter essa mensuração. Após a nona rodada, com o tempo de trabalho na Copa América, saberei onde vamos brigar. Posso falar ao torcedor que o os jogadores estão trabalhando sério para levar o Botafogo ao ponto mais alto da tabela. É importante passar esse recado. Eu não escondo que não fizemos um jogo em bom nível, mas vamos trabalhar para melhorar".