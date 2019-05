CRB recebe Coritiba no fechamento da rodada da Série B

CRB e Coritiba se enfrentam na noite desta segunda-feira (20), às 20h, no Rei Pelé, em jogo válido pela quarta rodada da Série B de 2019. O Galo está no limite da zona de rebaixamento, em 16º, e uma vitória ou até mesmo um empate ajudaria a equipe a se afastar da zona de perigo.

Já o Coritiba, que está em 10º com cinco pontos, pode conquistar uma vaga no G-4 caso vença, tendo em vista que o Bragantino, que está em quarto, tem sete pontos.



Mardden, goleiro do CRB, defende postura ofensiva para vencer novamente



Apesar da campanha ruim até aqui, com apenas três pontos em três rodadas, a equipe do goleiro Mardden mira manter a boa atuação da última rodada, quando a equipe venceu o Brasil-RS fora de casa. O camisa 1 elogiou o adversário desta segunda, mas defendeu que a equipe se imponha para vencer novamente.



"O Coritiba é um clube grande, assim como o CRB, e estará nessa disputa pelo acesso em 2019. A equipe deles ainda não perdeu no campeonato e está embalada. Vamos procurar fazer um jogo inteligente, equilibrado, para sairmos com a vitória dentro de casa. Vencer como mandante é fundamental em uma competição como a Série B", disse.



Para o embate de logo mais, Marcelo Chamusca, técnico do CRB, terá um desfalque: Victor Rangel tem lesão no joelho esquerdo e não foi relacionado. Por outro lado Léo Ceará está em condições e deve jogar. Outro que foi regularizado e pode fazer sua estreia é o zagueiro Nogueira.



Com isso, o CRB deve jogar com: Mardden; Júnior, Nogueira, Éwerton Páscoa e Igor; Claudinei (Dirceu Lucas), Ferrugem e Barbio; Willie, Felipe Ferreira e Léo Ceará.



Coxa de olho no G-4

O jogo desta segunda-feira pode marcar o início da volta do Coritiba à Série A do Campeonato Brasileiro. Com cinco pontos e na 10ª colocação, a equipe comandada por Umberto Louzer pode entrar no G4 caso vença, já que o Bragantino, quarto colocado, tem sete pontos. Quem comentou sobre a oportunidade de figurar entre os quatro melhores da Série B foi o lateral direito Diogo Mateus.



“Não é uma meta exclusiva para agora, mas para o ano todo. Nosso foco é o G-4, estar entre os quatro primeiros e liderar, de preferência. Temos condições de fazer isso, a nossa torcida tem nos ajudado bastante e tem feito bonito nas arquibancadas. A gente espera que continue assim e vamos continuar nos esforçando para conquistar os resultados”, disse.



O atacante Rodrigão também falou sobre a campanha deste ano que, segundo ele, já é diferente da do ano passado.



“Temos nos dedicado mais e sabemos da importância de tirar os três pontos lá e ganhar em casa. Contra o CRB temos que buscar a vitória. Se não der, não podemos perder. É colocar isso na cabeça de todo mundo”, enfatizou.



Para isso, o comandante coxa-branca conta com todo o elenco à disposição, com exceção de Rafinha, que já está regularizado mas só jogará na próxima rodada, contra o Cuiabá. O coxa deve jogar com: Wilson; Diogo Mateus, Alan Costa, Sabino (Romércio) e Fabiano; Vitor Carvalho, Luiz Henrique e Giovanni; Patrick Brey, Welinton Júnior e Rodrigão.