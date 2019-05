Torcida do Flamengo picha muros da Gávea e pede demissão de Abel Braga e BAP

A paciência da torcida rubro-negra estava por um fio nos últimos tempos. Após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG no último sábado, este fio rompeu-se. Diante disso, na madrugada desta segunda-feira (20), os muros da sede do Flamengo, na Gávea, foram pichados com dizeres exigindo as saída do treinador Abel Braga e do vice-presidente de relações externas, Luiz Eduardo Baptista.

Vice-presidente de relações externas, Luiz Eduardo Baptista foi alvo (Foto: Reprodução)

Uma outra pichação ironizava o prestígio dado à conquista da Flórida Cup, ainda mais criticado pelos torcedores depois da coletiva de Abel após a derrota para o Galo, e de uma nota oficial do clube, que exaltava a conquista do torneio para legitimar o trabalho do treinador.