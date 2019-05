Após longa negociação, Rafinha dá sinal positivo e fica próximo de acerto com o Flamengo

Após uma negociação que teve início no começo do ano, o ''namoro'' entre Flamengo e Rafinha se aproxima ainda mais de um final feliz. Nessa segunda-feira, o ''globoesporte.com'' revelou que o lateral do Bayern de Munique-ALE comunicou ao clube que aceitou a proposta do Rubro-Negro, e deixará a Europa após 13 anos.

A proposta do Rubro-Negro, segundo o ex-jogador Lincoln, empresário do atleta, é de dois anos e meio. Porém, ainda segundo o agente, a decisão ainda não foi tomada, e só será anunciada em junho, durante as férias do jogador, e após a decisão na Copa da Alemanha, no sábado (25):

"Ele me disse: decidiremos após eu chegar ao Brasil e sentar com a família. Ele está concentrado nesta partida (contra o RB Leipzig) e recebendo muitas homenagens", afirmou ao blog do Mauro Cézar Pereira, no ''Uol''.

No último final de semana, Rafinha conquistou seu sétimo campeonato alemão consecutivo, e se despediu da torcida ao lado de Ribéry e Robben, que também deixarão o clube bávaro, já que a decisão será disputada em Berlim, capital da Alemanha. Ao todo, o lateral-direito conquistou 17 títulos pelo Bayern.