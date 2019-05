Santa Cruz tem o pior início de Série C da sua história após quatro rodadas

Após mais um empate no Campeonato Brasileiro da Série C contra o Sampaio Corrêa por 3 a 3 no último sábado (18) no estádio do Arruda, o Santa Cruz segue sem vencer e amarga seu pior início de competição da sua história após quatro rodadas. Na atual edição, conquistou apenas três pontos.

Desde o início da Série C em 1981, o Santa Cruz participou da competição em quatro oportunidades, 2008, 2012, 2013 e 2018 e em todas as edições, o time coral teve pontuação maior que a atual. Em quatro partidas em 2008, o tricolor tinha seis pontos, no final acabou rebaixado para a Série D. Em 2012, tinha seis pontos, em 2013, edição que foi campeão, tinha nove pontos e no ano passado, onde disputou o mata-mata, também tinha seis pontos.

Ano Adversários Pontuação Saldo Posição final 2008 Campinense, Central e Potiguar (duas vezes) 6 1 Segunda-fase 2012 Guarany de Sobral, Salgueiro, Treze e Panysandu 6 1 6° 2013 Luverdense, CRB, Cuiabá e Fortaleza 9 +3 Campeão 2019 Treze, Ferroviário-CE, Botafogo-PB e Sampaio Corrêa. 3 -4 -

No atual campeonato, o time empatou com Treze e Sampaio Corrêa em no Arruda e com o Botafogo-PB no Almeidão; além de goleado por 4 a 0 pelo Ferroviário-CE no Castelão. Fora a pouca pontuação, o time pernambucano tem a pior defesa do campeonato, juntando Grupo A e B. Ao todo, sofreu nove gols.

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (25) às 19h15 contra ABC no estádio do Arruda.