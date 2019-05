Edson Mardden defende pênalti e garante vitória do CRB sobre o Coritiba

Na noite desta segunda-feira (20) o CRB venceu o Coritiba no encerramento da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o gol marcado pelo estreante Léo Ceará, o Galo da Pajuçara alcançou a 6ª posição, com 6 pontos conquistados. Já o Coxa ocupa a 11ª colocação, com 5 pontos.

O jogo

No primeiro tempo, a posse de bola foi maior para o time paranaense, que teve o controle do jogo em 55% do tempo e chegou a ter duas oportunidades. A maior delas veio aos 29 minutos, quando Welinton Junior foi derrubado na área pelo goleiro Edson Mardden. Rodrigão cobrou muito mal e o arqueiro defendeu.

A defesa foi o combustível para o crescimento do alvirrubro alagoano. Aos 38 minutos, Dirceu Lucas viu Léo Ceará bem colocado e tocou para o centroavante, que bateu de chapa e marcou gol em sua estreia pelo CRB.

Na segunda etapa, o Coritiba teve uma oportunidade logo no início. Aos quatro minutos, Rodrigão chegou de cara para o gol mas chutou fraco para a defesa de Mardden.

A resposta do CRB veio aos 17 minutos. Em cobrança de falta, Daniel Borges pegou muito bem na bola e Wilson fez grande defesa, chegando a bater ainda na trave. Após isso, o Coritiba tentou resolver em bolas alçadas na área, mas o placar foi mantido.