Um dos destaques do Sport em 2019, Maílson fala do momento rubro-negro em coletiva

Um dos destaques do Sport em 2019, Maílson foi peça fundamental para a primeira vitória leonina no Campeonato Brasileiro da Série B no último domingo (19) contra o América-MG por 2 a 1, na Arena Independência, em Minas Gerais. O goleiro conseguiu parar o ataque mineiro diversas vezes durante o primeiro tempo, assim, deixando a equipe pernambucana viva na partida.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (21), o goleiro falou sobre sua atuação na partida do último domingo ''Essa atuação no jogo contra o América, eu conto como uma das melhores até agora'', disse

Em dois jogos na Ilha do Retiro pela Série B, o Sport empatou em 1 a 1 com o Oeste e em 0 a 0 com o Figueirense, Maílson falou o motivo dessa seca ''Estamos pecando um pouco nas finalizações, mas isso é de acordo com cada jogo'', acrescentou.

O jogador virou titular no final do Campeonato Brasileiro da Série A de 2018 e o goleiro falou sobre a relação que tem com a torcida ''Eu falo que jogar em time grande sempre vai haver cobrança e se eu faço uma partida boa, tem direito a elogios, se eu faço uma partida mais ou menos, também tem direito de cobrar, porque time grande é isso'', completou.

A próxima partida do Sport está marcada para a próxima sexta-feira (24) às 21h30 contra o Londrina - líder da Série B - na Ilha do Retiro. Em caso de vitória, o Leão entrará momentaneamente no G4 ''Jogo difícil, eles estão com 10 pontos, então vai ser um jogo fundamental porque se a gente ganhar, vamos para terceiro ou segundo lugar e aí é o fator casa né? Temos que nos impôr dentro de casa e se Deus quiser, sair com a vitória para dar sequência na Série B'', destacou o goleiro.