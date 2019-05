Com desfalque de Pimpão, Botafogo embarca para enfrentar Sol de América pela Sul-Americana 

O Botafogo embarcou nesta terça-feira (21) para Assunção, no Paraguai, onde enfrentará o Sol de América, em partida válida pela segunda fase da Sul-Americana. O técnico Eduardo Barroca relacionou 23 jogadores para o duelo, já que não pode contar com Rodrigo Pimpão, lesionado após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota para o Goiás, no Campeonato Brasileiro.

O lateral Marcinho, expulso no jogo contra o Defensa y Justicia, na primeira fase, é outro desfalque do time. Ele foi punido pela Conmebol com dois jogos de suspensão e também está fora do jogo de volta, que será realizado no Nilton Santos.

A novidade na lista dos relacionados está na volta do meia Gustavo Ferrareis, após período fora do time por opção do treinador alvinegro.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Diego Cavalieri, Gatito Fernández e Saulo

Laterais: Fernando, Gilson e Jonathan

Zagueiros: Carli, Gabriel, Helerson e Marcelo Benevenuto

Volantes: Alan Santos, Alex Santana, Cícero, Gustavo Bochecha, Jean, João Paulo e Rickson

Meias: Gustavo Ferrareis e Leo Valencia

Atacantes: Diego Souza, Erik, Igor Cássio e Luiz Fernando

O Botafogo enfrenta o Sol de América às 19h15 (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni, na próxima quarta-feira (22). Barroca vai ter apenas um treino antes da decisão, na capital paraguaia, marcado para às 19h (de Brasília) desta terça (21), no CT da Conmebol.