Saiba como vem o Sol de América, adversário do Botafogo na segunda fase da Sul-Americana

O próximo adversário do Botafogo na Copa Sul-Americana vem do Paraguai. O Sol de América recebe o Alvinegro nesta quarta-feira (22), às 19h15 (de Brasília), no estádio Luís Alfonso Giagni. A situação do adversário do Alvinegro não é nada boa atualmente, com oito derrotas nos últimos 15 jogos, três trocas de técnicos recorrentes e crise interna na direção do clube.

No torneio Apertura, os Dragones terminaram na oitava posição de 12 equipes, tendo destaque negativo contra clubes grandes do Paraguai: 4 a 0 para o Olimpia e 7 a 2 para o Cerro Porteño.

De acordo com o jornalista da TyC Sports, Maurício Caballero, a temporada ruim não afeta os ambientes do clube para o torneio Clausura e também para a Sul-Americana.

"A equipe sofreu com muitas mudanças de treinadores nos últimos meses, o que influenciou notavelmente no rendimento da equipe. Apesar do oitavo lugar no Apertura, o clube mantém a ordem e a esperança de melhorar na próxima etapa (Clausura). Não estão ameaçados do rebaixamento, planejam reforçar o elenco e tem esperança de chegarem longe na Sul-Americana", disse Caballero.

Nas duas últimas edições da Copa Sul-Americana, o Sol de América foi eliminado coincidentemente na segunda fase, onde está nesse momento para enfrentar o Botafogo.

De acordo com Christian Eduardo Mareco, jornalista do ABC Digital e da Rádio ABC Cardinal, o clube é considerado perigoso em jogadas de contra-ataque dentro de casa e também fora de seus domínios.

"É um time que se sente cômodo quando joga de visitante. Uma equipe que tem jogadores velozes do meio para frente e que é muito perigoso quando se defende, porque encontra espaços e sai no contra-ataque".

O jogo da volta entre as equipes está marcado para o dia 29 de maio, também às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Glorioso embarcou nesta terça (21) para o Paraguai, onde fará apenas uma atividade visando a partida de ida.