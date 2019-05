Na luta pelo G-4, Bragantino e Figueirense se enfrentam pela quinta rodada da Série B

O Bragantino recebe a equipe do Figueirense na noite desta terça-feira (21), às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela quinta rodada da Série B de 2019.

As duas equipes estão próximas na primeira parte da tabela - o Furacão em 9º com seis pontos e o Braga em quarto, com sete -, e lutam por uma vaga no grupo de acesso. Os resultados da quarta rodada foram opostos para as equipes: o Figueira venceu o Brasil-RS, em casa, por 1 a 0, enquanto o Bragantino perdeu pelo mesmo placar, fora de casa contra o Londrina.





Após perder invencibilidade, Bragantino busca retomar as vitórias para se manter no topo



O investimento que a equipe de Bragança Paulista recebeu após as fusão com o Red Bull Brasil coloca o time sob os holofotes para conquistar uma vaga na Série A de 2020. Para isso, uma vitória contra o Figueirense na noite desta terça é fundamental, já que é adversário direto na luta pelo acesso.



Quem está de volta para ajudar o Massa Bruta é o atacante Osman, que desfalcou a equipe nas últimas duas rodadas, mas se recuperou de lesão na coxa e vira opção. Os desfalques são: Roberson, Bruno Tubarão e Morato, todos lesionados.



Com isso, a equipe comandada por Antônio Carlos Zago deve jogar com: Júlio César; Lucas Ramon, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Barreto, Uilian Correia,Ytalo e Thiago Ribeiro; Wesley e Claudinho.







Hemerson Maria espera mais de sua equipe



O técnico do Furacão, Hemerson Maria, demonstrou confiança em sua equipe para conquistar posições mais altas na tabela. A vitória contra o Brasil-RS foi a primeira na competição após três empates seguidos.



"Foi uma semana importante. Conseguimos a primeira vitória na competição, que serviu para nos colocar numa boa posição na tabela, apesar de não ser ainda aquilo que o Figueirense almeja, que é brigar por uma das quatro vagas. Esses dias serviram de preparação para a equipe enfrentar o Bragantino e conquistar a segunda vitória, que seria muito importante", disse.



Quanto ao adversário, que ganhou um grande investimento depois da fusão com o Red Bull Brasil, Maria considera ser um dos concorrentes ao acesso.



"Eles estão bem na competição e fizeram um grande investimento para que possam subir. Vamos encarar da melhor maneira possível, pois vai ser um jogo muito difícil, mas ao mesmo tempo sabemos que podemos ir lá e conseguir uma vitória que pode, inclusive, nos colocar dentro do G-4", completou.



Para o embate de logo mais, Maria conta com todo o elenco à sua disposição, e a escalação provável deve ser a mesma da vitória contra o Brasil de Pelotas: Denis; Pereira, Alemão, Ruan Renato e Breno; Zé Antônio, Matheuzinho, Tony e Felipe Mateus; João Diogo e Rafael Marques.