Santa Cruz acerta retorno de Milton Mendes

No começo da noite desta segunda (20), o Santa Cruz confirmou o novo técnico tricolor. Na verdade, o treinador é um velho conhecido dos torcedores pernambucanos, se trata de Milton Mendes. Essa será a terceira passagem dele pelos times de Pernambuco e a segunda vez no Arruda. O técnico de 54 anos retorna ao tricolor após a demissão de Leston Júnior, desligado do time em consequência dos últimos resultados e a má campanha do time na Série C.

Logo após o empate por 3 a 3 contra o Sampaio Corrêa no último domingo (20), a diretoria do Santa Cruz informou que Leston não era mais o técnico tricolor. Um dia após a demissão, a diretoria havia conversado com dois nomes para substituir o treinador, porém sem sucesso. Mas Milton Mendes aceitou reduzir o seu salário e o desafio de colocar o time na zona de classificação para a próxima fase.

Milton Mendes dirigiu o Santa Cruz em 2016 e teve uma passagem vitoriosa pelo tricolor. Com o técnico no comando, o time foi campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano do mesmo ano. O último trabalho de Milton, foi pelo Sport no ano passado, e pelo rival pernambucano, tentou evitar o rebaixamento, porém sem sucesso.

O treinador dirigirá o time já no próximo jogo diante do ABC, sábado (25). O jogo será realizado no Arruda, às 19h15, pela quinta rodada da Série C. A equipe coral ainda não venceu na competição e está na lanterna do seu grupo.