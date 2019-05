É mata-mata! São Paulo e Bahia abrem duelo pela Copa do Brasil no Morumbi

Após empatarem no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Bahia medem forças agora no mata-mata da Copa do Brasil nesta quarta-feira (22), às 21h30. Na fase anterior, vale lembrar que os baianos despacharam o Londrina. Vindo da Libertadores, onde foram eliminados ainda na fase preliminar, os paulistas farão sua estreia na competição nacional. E com ambos buscando a vitória, os dois tricolores têm mudança em relação ao último confronto.

São Paulo com mudanças no meio campo

Devido a sequência de jogos, Cuca deve fazer trocas. Com a lesão no tornozelo em divida com Gregore (do Bahia), o meia Liziero é um desfalque que vai perdurar por mais dois meses. Compondo sua ausência, o treinador são-paulino colocará Luan, outro garoto da base. Hernanes é mais um que fica de fora, porém é por opção tática e remediação ao destaque físico do atleta. Para sua vaga, Igor Gomes deve ser o substituto. Hudson segue na lateral-direita. Contudo, Toró, que foi expulso no domingo (19), está apto para ser titular.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO: Volpi; Hudson, Bruno Alves, Walce e Reinaldo; Tchê Tchê, Luan, Antony, Igor Gomes e Toró; Alexandre Pato. TEC: Cuca.

Bahia com desfalque e reforço

Como seu adversário, o Tricolor baiano também tem alterações para o duelo. Seu principal atacante, o centroavante Gilberto, está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do Londrina pela fase anterior da Copa do Brasil. Fernandão deve começar no time titular. Em contrapartida, o Roger Machado ganha o reforço do lateral-direito Nino Paraíba, que não jogou pela Série A, no empate em 0 a 0, Ezequiel ocupou a vaga de Nino. No mais, nenhuma grande mudança prevista.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA: Douglas; Nino Paraiba, Ernando, Lucas Fonseca e Moises; Gregore, Elton e Douglas; Élber, Artur e Fernandão. TEC: Roger Machado.

Arbitragem

O árbitro da partida será o carioca Bruno Arleu de Araújo, com Luiz Cláudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha de assistentes, todos do Rio de Janeiro. O VAR será comandado por Rodrigo Carvalhais de Miranda.

Onde e como assistir São Paulo x Bahia ao vivo?

Pela vaga nas quartas de final, o jogo entre tricolores terá transmissão da Rede Globo e SporTV, além do Tempo Real aqui da VAVEL Brasil.