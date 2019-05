Botafogo-PB desembarca na capital cearense para encarar o Fortaleza

O Botafogo-PB já se encontra na capital cearense para o duelo contra o Fortaleza, válido pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. A equipe paraibana embarcou no início da tarde desta terça-feira (21), mas Evaristo Piza ainda tem dúvidas para definir o time que vai começar o jogo desta quinta-feira.

Sem poder contar com Marcos Aurélio, que segue se recuperando de lesão, o técnico botafoguense não decidiu quem começará o jogo entre os titulares para substituir o capitão do Belo. Piza avalia se entra com Enercino ou Dico para a vaga do meio-campo. Em contrapartida, Fábio Alves, recuperado de um problema muscular, seguiu com a equipe e está à disposição do treinador.

A viagem do Botafogo-PB para Fortaleza consistiu num trajeto de ônibus até o Recife, onde a delegação Alvinegra embarcou num voo direto para a capital cearense. A chegada do Belo na Terra da Luz ocorreu no início da noite.

O último treinamento antes do primeiro jogo da decisão está programado para a tarde de hoje. Na atividade, Evaristo Piza vai definir o time titular para o confronto de amanhã.

Fortaleza e Botafogo-PB começam a decidir a Copa do Nordeste nesta quinta-feira (23), às 21h30, na Arena Castelão. A VAVEL Brasil trará todos os detalhes do confronto em tempo real a partir das 18h.