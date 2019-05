Atlético-MG joga mal no Chile e perde para Unión La Calera na estreia da Copa Sul-Americana

O Atlético-MG foi até o Chile com um time misto encarar o Unión La Calera e foi derrotado pelo placar de 1 a 0 na noite dessa quarta-feira (21) no estádio Nicolás Nazar. O único gol foi anotado na segunda etapa por Lobos.

A partida começou com a equipe da casa com maior posse de bola. Desacostumado com grama sintética, o Galo pouco atacou nos minutos iniciais, porém estava bem postado na marcação e não deixava espaços para o Unión concluir a gol.

O primeiro real lance de perigo foi somente aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio, Adílson escorou de cabeça e Jair, que vinha atrás, quase abriu o placar em La Calera. Aos 41', foi a vez de Cleiton trabalhar. Larrondo foi acionado na entrada da área e arriscou. O goleiro atleticano se esticou e evitou o gol dos chilenos.

Na etapa complementar, o Unión voltou melhor do que os mineiros. Logo aos dois minutos, o zagueiro Igor Rabello vacilou na área e a bola sobrou limpa para Larrondo. O atacante finalizou, mas mandou para fora. Aos 18, gol da equipe da casa. Em cruzamento pela direita, Lobos apareceu nas costas do lateral Guga e cabeçou abrindo o placar em La Calera.

Nove minutos depois, quase que o Unión Calera aumentou a vantagem. Zuñiga cobrou falta por debaixo da barreira e por pouco a bola não vai pro gol. Apático e sem conseguir colocar pilha no jogo, o Atlético-MG ia tentando segurar o placar mínimo no Chile.

Com o resultado, o alvinegro precisará vencer por dois gols de diferença no jogo da volta, no estádio Independência, na próxima terça-feira (28) às 21h30. Resultado de 1 a 0 leva a decisão para as penalidades. Antes, o Atlético-MG tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio no sábado (25), às 19h, em Porto Alegre.