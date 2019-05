No sufoco! Com gols no fim, Bragantino derrota Figueirense pela Série B do Brasileirão

Pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino recebeu no Nabi Abi Chedid o Figueirense. Com gols de Ytalo e Claudinho, sendo ambos os gols já no final do jogo, o time de Bragança venceu a partida por 2 a 0.

Com o resultado, o Bragantino assumiu a liderança da competição, com 10 pontos e um jogo a mais que seus concorrentes. Já o Figueirense fica na 10ª posição, com 6 pontos.

Gols no fim dão a vitória aos donos da casa

O primeiro tempo foi aberto, onde o Figueirense tentava atacar tanto quanto o Bragantino. A primeira chance do jogo foi logo aos 7 minutos, quando Rafael Marques achou Fellipe Mateus na entrada da área, que bateu forte e fez a bola passar raspando o travessão.

Aos 15, em um belo contra-ataque, Claudinho foi lançado na esquerda, dominou cortando pro meio e bateu de longe, obrigando Dênis a fazer sua primeira defesa no jogo. 15 minutos depois Ytalo bateu uma falta na entrada da área direto pro gol e a mandou pra fora.

Com 33 minutos, Ytalo desceu pela esquerda e cruzou muito bem para Aderlan cabecear forte e pro chão, obrigando Dênis a salvar o Figueirense mais uma vez. E, no final do primeiro tempo, a bola sobrou dentro da área para Thiago Ribeiro, que a dominou levantando e bateu sem deixar cair, mandando ela pelo lado esquerdo do goleiro Dênis.

Logo aos 2 minutos do segundo tempo o Bragantino chegava e mostrava que queria a vitória. Aderlan cruzou pela direita e Thiago Ribeiro tentou dominar a bola, mas ela sobrou para Claudinho bater forte, mas mandar a bola por cima do gol.

Aos 9, em um escanteio pela esquerda, Thiago Ribeiro cruzou e achou Léo Ortiz, que cabeceou pra fora, fazendo ela passar raspando a trave esquerda de Dênis. 2 minutos depois Edimar tabelou com Thiago Ribeiro e, de perna direita, bateu forte, assustando o goleiro do Figueira.

Com 30 minutos, Alípio foi lançado dentro da área, tocou por baixo de Julio Cesar, mas viu Léo Ortiz tirar a bola em cima da linha, evitando a abertura do placar. 10 minutos depois Thiago Ribeiro, na entrada da área, cruzou para Luiz Felipe cabecear e obrigar Dênis a fazer um milagre, colocando pra escanteio. Com a cobrança de Thiago Ribeiro, Ytalo subiu sozinho na primeira trave e desviou de cabeça para vencer Dênis e abrir o placar no fim do jogo!

Aos 40, o Bragantino ampliava o placar com Claudinho. Thiago Ribeiro ganhou uma dividida pela esquerda e cruzou forte, mas Dênis cortou para o meio da área. Ela sobrou pra Claudinho, que bateu forte e fez a bola ainda pegar em Tony antes de morrer no fundo das redes!

A próxima partida do Bragantino é contra o Vitória, no Barradão, na sexta-feira (31), às 21h30. Já o Figueira recebe no Orlando Scarpelli o Atlético – GO, às 19h15 da mesma sexta-feira. Ambos os jogos são válidos pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.