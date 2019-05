Corinthians anuncia seu décimo quarto reforço na temporada: Everaldo, ex-Fluminense

Na tarde desta quarta-feira (22), o Corinthians anunciou a contratação do atacante Everaldo. O jogador de 24 anos chega como o 14º reforço do time nesse ano.

Everaldo pertencia ao Velo Clube-SP, clube da Série A3 do Paulistão, e para ter 50% dos direitos econômicos sobre o jogador, o Corinthians desembolsou R$ 2,5 milhões.

Para os duelos da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, Everaldo não poderá atuar pelo Corinthians, pois já jogou pela equipe do Fluminense. Já no Brasileirão, o atleta vai disputar vaga com Boselli e Vagner Love. Gustagol, por outro lado, deve ser peça fixa no ataque do Timão.

O novo integrante do grupo realizou hoje o seu primeiro treino pela equipe no CT Joaquim Grava no que foi a última preparação antes do confronto contra o Deportivo Lara, pela Sul-Americana, que acontece amanhã, às 19h15.

Material divulgado no perfil oficial do Sport Club Corinthians Paulista

Os 13 reforços anteriores da equipe alvinegra foram: Boselli, Bruno Méndez, Júnior Urso, Manoel, Matheus Jesus, Michel Macedo, Ramiro, Régis, Richard, Sornoza e Vagner Love, além de André Luís e Gustavo Silva, que já deixaram o clube.