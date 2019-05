Julinho Camargo elogia atuação do Sampaio Corrêa: “Jogou de igual para igual”

Nesta quarta feira (22), o Sampaio Corrêa enfrentou o Palmeiras, no Castelão pelas oitavas da Copa do Brasil. O time maranhense deu trabalho ao atual líder do Brasileirão e sofreu a derrota apenas nos acréscimos do jogo, com gol marcado por Moisés, em uma falha do goleiro Andrey.

Após o jogo, o técnico do Sampaio, Julinho Camargo, elogiou o bom jogo feito pelo time diante do Palmeiras:

“O time jogou de igual para igual com o Palmeiras, algo que é muito difícil de se fazer. É uma equipe que tem grandes jogadores, tem um treinador que eu coloco entre os dois ou três melhores do país[...] Fomos uma equipe organizada, uma equipe dedicada dentro de campo. Acho que o resultado não é justo pelo que as duas equipes fizeram dentro de campo.”

Comentou sobre o lance que originou a falta marcada e consequentemente o gol alviverde:

“O juiz apitou bem. Eu só discordo dele numa única ação em que gerou o gol. Aquela carga em cima do Dedé não foi marcada falta, seguindo o critério, o lance seguinte também não pode ser. Ele errou para mim naquele lance e foi o lance capital que gerou o gol.”

Julinho também falou sobre o goleiro Andrey, e defendeu o atleta que falhou no gol alviverde:

“Tenho um grande apreço pela pessoa do Andrey porque além de bom goleiro, ele é um rapaz dedicado. Ele veste a camisa do clube talvez como ninguém. Ele talvez seja um dos três ou quatro jogadores aqui que mais sofrem pelo Sampaio Corrêa. Só tem um caminho para isso, é dar um abraço nele, isso segue e o próximo jogo lá em frente ao Palmeiras vamos fazer o jogo também para ele, porque assim é o nosso grupo.”

Jogando mais uma vez em sua casa, o Sampaio enfrenta o time do Ferroviário no domingo (26), às 17h. O jogo será válido pela série C, e vale a liderança do grupo. A partida de volta contra o time paulista será na Arena Palmeiras, no dia 30 às 20h